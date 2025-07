Rafaella Justus impressiona com homenagem para Helô Pinheiro: 'Minha musa'

Rafaella Justus encantou os seguidores ao prestar uma homenagem especial para sua avó, Helô Pinheiro, que completou 82 anos

Rafaella Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua avó, Helô Pinheiro, que completou 82 anos nesta segunda-feira, 7.

Em seu perfil oficial, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a aniversariante e escreveu uma bela mensagem para a eterna garota de Ipanema.

"Hoje é dia de celebrar a minha musa! O coração da nossa família. Você me ensina que viver bem é estar presente e amar com verdade. Obrigada por ser essa avó ímpar e tão maravilhosa! Eu tenho tanto orgulho da sua história, da sua força e da forma linda como vive a vida", escreveu Rafaella no começo do texto.

E completou: "Vamos celebrar muito a sua vida. Porque "quando você passa, o mundo inteirinho se enche de graça… e fica mais lindo por causa do amor". Parabéns!! Você é pura luz! Te amo!", finalizou a jovem.

Nos comentários, Helô Pinheiro agradeceu o carinho da neta. "Você não existe!!!!! Você é a minha medalha, o meu troféu Amor eterno, minha coisa mais linda bjs", escreveu a aniversariante.

Confira:

Helô Pinheiro comemora aniversário de 82 anos com filhos e netas

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, comemorou a chegada de seus 82 anos nesta segunda-feira, 07. Em um restaurante em São Paulo, a loira reuniu a família para celebrar mais um ano de vida e encantou ao surgir toda estilosa com seus amados.

Para a ocasião, a famosa apostou em um look de frio de tom escuro e surgiu radiante ao lado dos três filhos, Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro, do marido Fernando Abel Mendes Pinheiro, além das netas e do genro, César Tralli. Confira!

