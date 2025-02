Rafaella Justus escreve mensagem especial no aniversário de Ana Paula Siebert: 'Você sabe'

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua madrasta, Ana Paula Siebert

Ao compartilhar uma foto ao lado da madastra durante uma viagem em família, Rafa escreveu: "Que o seu novo ciclo seja cheio de saúde, sorte, sucesso, amor e tudo de melhor que a vida tem para te oferecer. Você sabe o quanto é especial para mim e para nossa família, e sou muito grata por te ter por perto desde os meus 4 anos".

E complementou: "Que esse ano te traga leveza, sonhos realizados e muitas razões para sorrir. Por mais momentos, risadas e viagens ao seu lado! Conte comigo sempre! Te amo! Parabéns!".

Storie de Rafaella Justus

Ana Paula Siebert explica ausência de Rafaella Justus em seu aniversário

A influenciadora digital Ana Paula Siebert realizou um almoço bastante especial em família no último sábado, 15, para celebrar a chegada de seus 37 anos. No entanto, a ausência da enteada, Rafaella Justus, despertou curiosidade nos seguidores da famosa.

Em seu perfil nas redes sociais, a esposa de Roberto Justus explicou o motivo da adolescente não ter comparecido ao evento e contou que Rafa já possuía um compromisso marcado na mesma data e, por isso, não conseguiu estar presente em sua comemoração.

"Senti falta da Rafa. Parabéns, Ana, te desejo muita saúde!", enviou uma seguidora. A influenciadora, então, respondeu: "Eu também! Gente, a Rafa tinha uma festa de 15 anos de uma amiga marcada há muito tempo! Ela estava na maior sofrência, coitada, querendo estar nos dois lugares ao mesmo tempo!".

"Mas a Rafa tem créditos de sobra pra faltar", acrescentou Ana Paula Siebert, brincando com a ausência da enteada. Rafaella Justus, por sua vez, também usou as redes sociais para lamentar a situação. "Ahhhhh, sofrência real! Se eu pudesse me clonar, estaria lá com vocês também! Mas já estou garantindo presença nos próximos, hein", escreveu a filha de Ticiane Pinheiro.

