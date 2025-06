Rafaella Justus abre o coração ao homenagear Ticiane Pinheiro: 'Meu exemplo'

Rafaella Justus prestou uma bela homenagem para sua mãe, Ticiane Pinheiro, que completou 49 anos nesta segunda-feira (16)

Rafaella Justususou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que completou 49 anos nesta segunda-feira, 16.

Em seu perfil oficial, a jovem compartilhou uma foto ao lado da mãe e não poupou elogios para a aniversariante. "Eu poderia começar esse texto falando que hoje é o seu dia, mas, na verdade, todo dia é dia de celebrar você", começou.

"Sua índole, sua força, sua generosidade e a maneira como você cuida de todo mundo ao seu redor são motivo de orgulho todos os dias. Admiro muito sua autenticidade e jeito de ver a vida, sempre enxergando o 'copo meio cheio'. Sua luz ilumina todos que te cercam, ao seu lado não existe tempo ruim. Você é meu exemplo de amor, de garra e de leveza", afirmou.

Rafaella também fez um agradecimento e se declarou para Ticiane. "Obrigada por ser meu porto seguro, minha conselheira, minha amiga... Obrigada por sempre estar ao meu lado em todas as situações. Obrigada por ser essa mãe leoa que sempre vai me entender e me defender. Obrigada principalmente por ser minha MÃE! Te amo! Feliz vida, feliz tudo!", declarou a jovem, filha da apresentadora com o empresário Roberto Justus.

Confira:

Ticiane Pinheiro celebra seu aniversário de 49 anos com as filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro celebrou o seu aniversário de 49 anos em grande estilo. Na tarde desta segunda-feira, 16, ela reuniu sua família e os amigos para um almoço comemorativo.

No local do evento, a estrela posou ao lado das filhas, Rafaella e Manuella, e também de outros familiares, como a mãe, Helô Pinheiro. A festa contou com decoração sofisticada e uma mesa de doces finos, com direito a bolo de aniversário personalizado.

Nas redes sociais, Ticiane contou que adora celebrar um novo ano de vida. "Hoje é meu aniversário!!! Para uma boa geminiana só essa frase já diz muito. Amo fazer aniversário, amo festejar, me sinto a pessoa mais feliz do mundo e abençoada por estar comemorando mais um ano com saúde e rodeada da minha família e amigos que amo. Gratidão", afirmou. Confira!

