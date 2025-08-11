Rafa Vitti abre o coração ao comemorar o aniversário de Tata Werneck

O ator Rafa Vitti prestou uma bela homenagem para a esposa, a apresentadora Tata Werneck, que completou 42 anos nesta segunda-feira (11)

Rafael Vitti usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Tata Werneck, que completou 42 anos nesta segunda-feira, 11.

Para comemorar a data especial, o ator, que interpreta o personagem Davi Boaz na novela Dona de Mim, da TV Globo, compartilhou fotos e vídeos da atriz e apresentadora e escreveu uma bela declaração.

"Hoje é seu dia, minha codorninha… eu só consigo pensar em como sou sortudo por ter você ao meu lado. Te ver lutar pelos seus sonhos, ser tão generosa com quem está à sua volta... tudo isso me faz te admirar mais a cada dia. O que eu mais quero é que você receba em dobro todo o amor, carinho, paz e felicidade que espalha por onde você passa", começou o texto.

"Você merece as melhores coisas do mundo, hoje e sempre. Que esse novo ano de vida te traga ainda mais motivos pra sorrir… e que eu esteja sempre por perto pra celebrar cada um deles com você. Te amo muito minha capivarinha. Compartilhar a vida contigo é maravilhoso", finalizou a homenagem.

Com bom humor, Tata agradeceu a declaração de Rafa nos comentários. "Ganhei o presente mais lindo, fez post (porque quem ama posta no feed) e postou vídeos em que tô horrorosa e com um teste de gravidez em cima da pia. Eu amo como você é perfeito pra mim e pro Leo Dias ao mesmo tempo! Te amo meu amor", escreveu a famosa.

Vale lembrar que Tata Werneck e Rafa Vitti são pais de Clara Maria. A menina completou cinco anos em outubro do ano passado, e na ocasião, ganhou uma festa com o tema a Família Addams.

Tata Werneck celebra 8 anos de união com Rafael Vitti

Em janeiro, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao marido, Rafael Vitti, com quem completou 8 anos de união. Sempre bem-humorada, Tata usou seu carisma para se declarar a Rafael. Ao longo do texto divertido, a comunicadora mencionou as diferenças entre o casal e reforçou o quanto é apaixonada pelo ator.

"Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também. Eu tô na Itália indo em igrejas e ele ficou pra tirar os sisos. Ele viaja só com a roupa do corpo e eu levo uma mala só de remédios. Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam. Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, dá a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família. Em que momento virou um texto sobre laranjas eu não sei. Mas desde o começo era um texto sobre amor. Amor à regatas! Regatas laranjas. Te amo, Rafa Vitti", disse ela.

