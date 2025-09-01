'Quero ser lembrado como um pai maravilhoso', diz Zezé Di Camargo

Em entrevista para CARAS, o cantor Zezé Di Camargo fala sobre a experiência de ser pai mais maduro e como a filha Clara trouxe um renascimento à sua vida

O cantor Zezé Di Camargo vive uma nova fase da vida que ele mesmo define como um verdadeiro renascimento. Pai de três filhos adultos — Wanessa, Camillae Igor Camargo, frutos do antigo relacionamento com Zilu Godoy — o artista voltou a experimentar as emoções da paternidade com a chegada de Clara, sua filha de 8 meses com Graciele Lacerda.

Em entrevista exclusiva à CARAS TV,ele abriu o coração sobre essa transformação profunda e inesperada que o fez repensar até o sentido da vida.

"Costumo dizer que ser pai depois de certa idade, depois de outros filhos já criados, é como iluminar a vida de novo. Traz vigor, vontade de viver, renasce tudo. Parece que você está começando outra vez, com novas conquistas e responsabilidades. Essas sensações voltam todas e trazem uma alegria enorme", declarou o sertanejo.

Para Zezé, essa nova fase chegou com mais maturidade, mas também com o mesmo entusiasmo de um jovem pai de primeira viagem. Mesmo tendo passado por uma vasectomia, o artista recorreu à medicina para tornar possível o sonho de ser pai novamente e deu certo.

"Muita gente pensa que, com certa idade, não tem mais condição de ser pai ou mãe. Isso é bobagem. Para a mulher, existe uma limitação, mas para o homem, não. Eu sou vasectomizado e, mesmo assim, consegui ser pai novamente através de um método da medicina chamado pulsão. Isso trouxe novos pensamentos, conquistas, ambições. Foi realmente um renascimento na minha vida", afirmou.

Uma nova chance de viver a paternidade de forma diferente

Ao comparar sua trajetória com os filhos mais velhos e a atual rotina com a pequena Clara, Zezé é enfático: o amor é o mesmo, mas a experiência faz toda a diferença.

"Não acho que faria nada diferente. Fiz tudo de acordo com o que podia. A Vanessa e a Camila nasceram em hospital público, mas foram bem cuidadas, nasceram saudáveis e foram criadas com muito amor. O Igor já nasceu em hospital particular, assim como a Clara. Duas nasceram em tempos de dificuldade e duas em uma fase de vida mais controlada e organizada. Mas o método, o carinho, o amor foi os mesmos", refletiu.

"Todos foram muito bem educados. Os três estudaram fora e falam inglês. Espero que a Clarinha siga o mesmo caminho. Eu não faria nada diferente. É muito amor, carinho, paixão, estar sempre atento a tudo que a criança deseja", disse.

Zezé também enfatiza a importância de transmitir valores e fé dentro de casa, uma herança que ele recebeu dos pais e faz questão de manter com os filhos.

"Sempre mantive humildade, foco, força de vontade, fé e crença em Deus. Sempre ensinei aos meus filhos que filho que não honra pai e mãe não merece o reino do céu. Isso aprendi a vida inteira com meus pais e quero passar para eles. Sempre foi assim: pedir bênção ao pai e à mãe, tratar com respeito", declarou o cantor.

"Quero que eles lembrem: meu pai foi um pai maravilhoso"

Zezé Di Camargo se emociona ao falar sobre o legado que deseja deixar como pai. Não são os shows lotados ou os sucessos nas paradas que o definem, mas sim a dedicação familiar.

"Quero ser lembrado como um pai maravilhoso. Apesar de ser pequenininho, sempre procurei dar aos meus filhos tudo o que precisavam. Estive ao lado deles em cada tropeço, em cada situação. Quero que eles lembrem: meu pai foi um pai maravilhoso. Esse é o legado que quero deixar", afirmou.

A experiência e os erros do passado moldaram um pai mais consciente e preparado para os desafios da criação. Ele lembra, inclusive, das dificuldades enfrentadas no começo da vida familiar com Zilu.

"Quando você é pai, principalmente pela primeira vez, a inexperiência pesa. São cuidados que você precisa ter com uma criança e que não sabe, aliás, como lidar. Desde trocar a fralda até dar banho. Eu acredito que o pai não deve se abdicar desses momentos que são maravilhosos, momentos que ficam na memória da gente", disse.

"Não é justo deixar essa obrigação só para a mulher. Principalmente no nosso caso, na época. Éramos pobres, não tínhamos condição financeira de ter alguém para ajudar, como uma babá, ou até alguém para orientar. Éramos apenas nós dois, eu e a mãe, dois marinheiros de primeira viagem", completou.

Uma rotina que muda tudo

A chegada de um filho muda toda a estrutura familiar — inclusive o ritmo de vida. E Zezé sabe bem disso.

"Isso mudou tudo: a hora de acordar, a falta de sono. De madrugada, às vezes, a criança acordava com cólica e a gente não sabia o que era. A criança chorava, podia ser dor de ouvido ou algo comum nessa fase. Tudo muda: a rotina de vida, o senso de obrigação, a preocupação com a vida. Ter um filho é realmente ter uma outra vida, é um outro coração batendo fora do peito da gente", refletiu.

Mesmo diante dos percalços do passado, o cantor se orgulha da forma como criou seus filhos — e sonha com um futuro igualmente brilhante para Clara.

"Quando ela [Clara] nasceu, eu já estava mais experiente, já era pai de três filhos. Convivi tanto com a dificuldade quanto com a fase em que a vida ficou mais fácil. Todos sabem que, durante o crescimento dos meus filhos, eu também cresci como artista, como ser humano e financeiramente. Quando a Clara nasceu, já tínhamos tudo preparado. Eu já tinha experiência. A mãe é marinheira de primeira viagem, mas eu já estava na quarta. Não encontrei dificuldades, foi um renascimento", concluiu.

