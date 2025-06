Quem são as estrelas da Comunidade Nipônica no Brasil? Conheça a lista

No Dia Nacional da Imigração Japonesa, confira algumas estrelas brasileiras que fazem parte da comunidade nipônica-brasileira

No Dia Nacional da Imigração Japonesa, celebrado em 18 de junho, o Brasil abriga a maior população de descendentes de japoneses fora do Japão, com uma estimativa de mais de 2 milhões de pessoas. Apesar disso, grande parte dessa população ainda sofre com a barreira linguística e com um difícil processo de introdução social.

A seguir, reunimos uma lista com celebridades de origem nipônica que fazem sucesso no Brasil em 2025. Confira quais são as estrelas:

Sabrina Sato

Sabrina Sato já é um rosto conhecido e amado pela televisão brasileira. A apresentadora é neta de japoneses e, em 2024, teve a oportunidade de visitar suas raízes no Japão com o quadro "Essa Eu Quero Ver" do programa "Fantástico" da Globo.

Arthur Nory

Atleta de ginástica artística e, ocasionalmente, modelo da São Paulo Fashion Week, o medalhista Arthur Nory é um dos descendentes japoneses mais reconhecidos no meio esportivo brasileiro.

Daniele Suzuki

Lembrada por seu papel de Miyuki em “Malhação”, a atriz Daniele Suzuki é neta de imigrantes e filha de pai japonês. Em 2022, compartilhou por meio do Instagram uma viagem ao Japão, onde realizou o sonho do pai de 77 anos de conhecer o país.

Ken Kaneko

Veterano da TV brasileira e artista plástico, Ken Kaneko é japonês naturalizado brasileiro e faz parte da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão “Guerra dos Sexos”, “Cobras e Lagartos” e a novela da Rede Globo, “Morde e Assopra”.

Geovanna Tominaga

Você pode reconhecer Geovanna Tominaga por seu trabalho como jornalista, antiga apresentadora da TV Globinho ou até mesmo como atriz na novela “Sol Nascente”. A artista é neta de japonês casado com brasileira e atualmente trabalha como escritora.

Miwa Yanagizawa

Atriz e diretora de teatro, Miwa Yanagizawa é conhecida por interpretar personagens de origem nipônica em novelas como “Como uma Onda”, “Anjo Mau” e “Viver a Vida”. Atualmente, está em cartaz com a peça “Pulmões” no Rio de Janeiro.