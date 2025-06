Que show! Ivete Sangalo canta na festa junina da escola das filhas; veja

Em escola criada pelo marido, Ivete Sangalo canta na festa junina das herdeiras e pega filha de Lore Improta e Léo Santana no colo

A cantora Ivete Sangalo animou a festa junina da escola criada pelo seu marido, o nutricionista Daniel Cady. A famosa pegou o microfone e cantou para os pais dos alunos. Inclusive, durante o pequeno show, ela pegou a herdeira de Lore Improta e Léo Santana, Liz, no colo.

Além das gêmeas, Helena e Marina, estudarem no colégio, a pequena, fruto do casamento da dançarina e do cantor, também frequenta o local. O espaço foi criado pelo esposo de Ivete Sangalo em Salvador, na Bahia.

Conhecida como Ybá do Quintal, a escola tem chamado atenção por contar com uma metodologia pedagógica moderna e que valoriza não apenas a liberdade das crianças, mas também o contato com a natureza. Além disso, o espaço se dedica a integrar diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia

“ A gente criou pensando na escola que a gente queria para os nossos filhos. A gente procurou e não encontrou a escola que a gente queria . Essa escola é fruto dessa consciência e pensamento ambiental de homem e natureza. Tem a parte conteudista e a parte do quintal. A gente já tinha umas seis, oito árvores. É um quintal mesmo", disse Daniel Cady em entrevista ao portal Terra.

Leia também:Como é a escola das filhas de Ivete Sangalo? Abordagem pedagógica chama atenção

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ivete Sangalo Maceió (@ivetesamaceio)

Filhas de Ivete Sangalo têm festão com tema duplo e loja de lembranças

As filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Helena e Marina, completaram sete anos e ganharam um grande evento para a data. Na rede social, a organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, mostrou detalhes da celebração com decoração feita em dois temas.

Apesar de bem diferentes, os personagens, Sonic e Lilo Stitch, foram colocados no mesmo espaço de forma harmoniosa. Para isso, a decoração foi feita em cores parecidas, mas cada uma inspirada em cada desenho escolhido por cada menina.

Marina optou pela animação da Disney e Helena escolheu Sonic. Além de personagens imensos, bolos e doces também fizeram parte dos cenários. Outro ponto que chamou a atenção na festa, que aconteceu em Salvador, na Bahia, foram as lembrancinhas.

No aniversário das filhas de Ivete Sangalo, as pessoas puderam levar desde chocolates, balinhas, bolinhos, joguinhos, velas, chinelos, bolsinhas, tela de pintura e até gloss feito na hora. Veja todos os detalhes aqui!