Priscila Fantin ganha homenagem do marido em seu aniversário: 'Você é luz'

Priscila Fantin completou 42 anos de vida nesta terça-feira, 18, e ganhou uma homenagem especial de seu marido, Bruno Loves. Nas redes sociais, o ator compartilhou uma sequência de cliques com a amada e prestou uma bela mensagem.

"Hoje é um dia especial, o dia em que o mundo ganhou alguém tão incrível: minha esposa, minha companheira de vida, de sonhos e de conquistas. Moni, que Deus continue te abençoando, te cercando de saúde, paz e alegria, e te dando força para realizar tudo o que deseja. Você é luz, é inspiração, é o melhor presente que a vida me deu", começou o texto.

"Hoje é dia de celebrar você, sua essência, sua bondade e tudo o que faz de você essa mulher maravilhosa. Sou grato por cada momento ao seu lado, por cada riso compartilhado, por todo sonho sonhado e realizado, e pelo amor que compartilhamos. Parabéns! Que esse novo ciclo seja lindo, leve e cheio de vitórias", completou o artista.

O marido de Priscila Fantin, Bruno Lopes, agora usa o nome artístico de Bruno Loves. Ele decidiu fazer a mudança após voltar transformado de uma viagem para a Albânia. "Há algum tempo eu tenho me questionado mais e buscado estar mais próximo da minha essência. Entendi como um certo direcionamento que a vida estava me propondo. Como nunca recusei nada do universo, aceitei esse novo desafio", disse ele ao Globo.

Bruno Loves abre o coração ao falar sobre relação com filho de Priscila Fantin

Filho da atriz Priscila Fantin, Romeo foi criado por Bruno Loves, com quem a artista vive um relacionamento desde 2017. Em entrevista à TV CARAS, o ator, coah e empresário revela que, inclusive, foi o menino quem pediu para que ele fosse oficialmente considerado seu pai. O artista ainda detalha o relacionamento dos dois.

"Foi uma escolha nossa, realmente, de viver essa paternidade. Então, é muito legal. A gente é muito parceiro, mesmo. Aprendo muito, ele aprende muito, a gente está junto. Ele é muito divertido, muito amoroso. É um menino muito saudável, alto astral; e foi uma conquista nossa mesmo, minha e dele, de conseguir colocar os valores certos, acompanhar o momento certo, está presente o tempo inteiro. Dar limites, exercer o não. São coisas que em alguns países ainda têm dificuldade, mas funciona", diz o ator. Veja a entrevista completa!

