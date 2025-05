'Primeiro dia das mães em que conseguirei me sentir mãe ativamente', declara Nadja Haddad

Em entrevista à CARAS Brasil, Nadja Haddad faz confissão sobre maternidade e destaca a importância da fé em sua jornada até virar mãe

"Estou ansiosa, cheia de boas expectativas!" é assim que Nadja Haddad (44) encara o Dia das Mães. A personalidade já era uma jornalista famosa e reconhecida pelo grande público no entretenimento, mas acabou também se tornando, para muitas mulheres, uma referência quando o asssunto é maternidade, onde ela confessa realizar um sonho em seu papel de mãe.

Na Semana das Mães, Nadja Haddad é uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A experiência da apresentadora sendo mãe começou em abril de 2024, quando deu à luz aos gêmeos José e Antônio, frutos da sua relação com Danilo Joan (42).

Os meninos nasceram prematuros extremos e ficaram alguns meses internados na UTI Neonatal. Antonio acabou não resistindo e faleceu nas vésperas do Dia da Mães do ano passado. José se recupera bem e, desde novembro, o filho de Nadja Haddad já está em casa e ótimo de saúde! A jornalista fala sobre a data.

"Estou ansiosa, cheia de boas expectativas! Sei que não será uma data leve, pois é o mesmo dia em que meu Antonio foi recolhido por Deus… ainda assim, será o primeiro dia das mães em que conseguirei me sentir mãe ativamente", declara.

A apresentadora se define como uma mãe 'plena' e destacas as transformações em sua vida após a experiência da maternidade: "Encontrei minha verdadeira plenitude". Nadja reforça que gosa de viver a maternidade profundamente.

"Participo de tudo na vida do meu bebê e consigo conciliar organizando meus horários e contando com a ajuda das técnicas de enfermagem que cuidam também do José e do meu marido, que é um super pai", confessa.

Foto: Reprodução/Instagram

O MEDO DEU ESPAÇO PARA O SONHO

A jornada para Nadja Haddad se tornar mãe apresentou alguns desafios, ela revela que precisou passar por um processo terapêutico, pois sentia muito medo. Religiosa, a apresentadora do Bake Off Brasil, se pegou à fé para superar este temor.

"A partir do momento em que eu consagrei meu ventre a Deus, que me rendi ao Seu amor, tudo fluiu. As mudanças em mim e a minha gestação, assim como todo o período de internação e UTI neo, foram fruto de muita oração, obediência, clamor. Hoje, mais do que antes, sinto o amor de Deus e sei que a oração tem o maior poder do mundo", diz.

Por conta de toda sua trajetória, Nadja Haddad se tornou um símbolo para muitas mulheres, principalmente para suas seguidores, onde conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. A apresentadora deixa um recado.

"Peço sempre que minha dor cure a dor de outras mulheres. Se eu posso dar algum conselho, digo: orem, tenham tempo de intimidade e entrega com Deus; busquem um estilo de vida mais saudável, inclusive, psicologicamente. Acima de tudo, confiem que Deus tem sempre o melhor e que o tempo Dele é perfeito. Foi na minha fé que encontrei as respostas", finaliza a apresentadora.

Leia mais em:Nadja Haddad realiza sonho com a maternidade: 'Escolhida por Deus e pelos meus filhos'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: