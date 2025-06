Preta Gil presta bela homenagem para Luiza Possi: 'Minha prima linda'

A cantora Preta Gil encantou ao prestar uma homenagem para sua prima, a cantora Luiza Possi, que completa 41 anos nesta quinta-feira (26)

Preta Gil usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua prima, a cantora Luiza Possi, que completou 41 anos nesta quinta-feira, 26.

A cantora, que está nos Estados Unidos tratando de um câncer, postou nos Stories algumas fotos ao lado da aniversariante e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é aniversário da minha prima linda, Luiza Possi. Tenho tanto amor e admiração por você, desde quando era minha bonequinha. Um novo ano muito especial para você! Para sempre Gadelhas", escreveu a famosa, acrescentando um emoji de coração.

Para quem não sabe, Sandra Gadêlha, mãe da Preta Gil, era prima do pai de Luiza Possi, Líber Gadêlha — que morreu em 2021, vítima da covid-19.

Mais cedo, a filha de Zizi Possi fez uma profunda reflexão a respeito do fim de um ciclo e o início de outro ao comemorar seu aniversário. "Hoje é meu aniversário. E não é só mais um ano… é o fim de um ciclo profundo. Os 40 foram intensos, me viraram do avesso, me reconstruíram por dentro. Tive que soltar versões antigas de mim, me despedir de ilusões, encarar medos, renascer. Agora, aos 41, não carrego mais a pressa de provar nada. Só o desejo genuíno de viver com mais verdade, mais presença e mais paz. Completei um ciclo. E estou pronta para viver o próximo com tudo o que aprendi e tudo o que ainda nem sei", disse ela.

Confira:

Preta Gil comemora o aniversário de Luiza Possi - Foto: Instagram

Gilberto Gil ganha homenagem de Preta Gil ao completar 83 anos

Dia muito especial na família Gil! Nesta quinta-feira, 26, o cantor Gilberto Gil, que completa 83 anos de vida, ganhou uma bela homenagem de uma das filhas, Preta Gil. Em celebração a data, ela resgatou um vídeo de um momento emocionante e inesquecível vivido ao lado do pai recentemente: o dia em que os dois cantaram juntos a música 'Drão' em um show da turnê 'Tempo Rei', realizado em São Paulo.

"Você é o meu tempo e o meu Rei! Você me cura e me emociona, meu pai Gilberto Gil! Hoje, no dia do seu aniversário, nada mais profundo e simbólico do que relembrar esse momento tão inesquecível em que cantamos juntos na sua turnê Tempo Rei! O vídeo já diz tudo… eu te amo infinitamente! Feliz vida, feliz aniversário!", escreveu a cantora na legenda da postagem. Veja a publicação!

