Poliana Rocha se declara no aniversário da mãe: 'Te amo infinitamente'

A influenciadora digital Poliana Rocha comemorou o aniversário de 84 anos da mãe, Eponina Rocha, com uma bela homenagem na web

Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Eponina Rocha, que completou 84 anos de vida neste domingo, 4. A influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Parabéns, minha mãezinha!!! Hoje você completa 84 anos de uma vida linda, cheia de amor, generosidade e sabedoria. É impossível colocar em palavras o quanto você significa para mim. Sua força, seu humor e sua presença iluminam a vida de todos ao seu redor", afirmou a esposa de Leonardo no começo do texto.

"Sou eternamente grata por tudo o que você fez e faz por mim, por cada gesto de cuidado, por cada palavra de apoio. Que Deus continue abençoando seus dias com saúde, paz e muitas alegrias. Que este novo ano de vida traga momentos felizes e o carinho de todos que te amam. Te amo infinitamente! Saúde, saúde, saúde!!!!!", finalizou a homenagem.

Os fãs da mãe do cantor Zé Felipe encheram a publicação com mensagens de felicitações. "Parabéns dona Eponina, que o Senhor te acrescente dias de vigor e paz!", disse uma seguidora. "Lindas, parabéns para dona Eponina. Que Deus continue abençoando com tudo que há de melhor", escreveu outra. "Felicidades para sua querida mãe!", desejou uma fã.

Confira:

Poliana Rocha revela qual profissão gostaria de exercer

Neste sábado, 3, Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e respondeu algumas curiosidades de seus seguidores. A influenciadora digital, então, foi questionada sobre qual profissão teria além de ser empresária.

"Se não tivesse casado com o Leo, o que acha que seria além de empresária?", quis saber uma usuária. "Com certeza médica. Teria cursado medicina, um curso que sempre quis fazer", confessou a esposa do cantor Leonardo.

Depois, Poliana também falou sobre sua formação. "Poli, você é formada em jornalismo?", perguntou uma fã. "Sim!! Sou formada em jornalismo, mas nunca exerci a profissão", explicou a mãe do cantor Zé Felipe. Confira!

