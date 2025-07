Poliana Rocha faz declaração emocionante no aniversário de Leonardo

No aniversário de Leonardo, Poliana Rocha faz homenagem comovente para o marido ao relembrar momentos românticos com ele

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, não deixou de fazer uma homenagem no aniversário do sertanejo nesta sexta-feira, 25 de julho. Juntos há mais de 30 anos, a empresária relembrou momentos românticos com ele e fez a declaração usando uma música dele.

Em meio à uma viagem ao Caribe com ele, a mãe de Zé Felipe fez a postagem na rede social e comoveu ao mostrar o amor entre eles. A loira então falou sobre a presença dele ser importante e fazer a diferença em sua vida.

"Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor. Seu jeito brincalhão, essa forma única de ver a vida com bom humor, é uma das coisas que mais me encantam em você. Amo como você transforma momentos simples em lembranças inesquecíveis, como consegue arrancar um sorriso meu mesmo quando o dia está difícil. Que Deus te abençoe com muita saúde, paz e sabedoria, e que essa sua alegria continue sendo nossa luz diária. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!", declarou-se.

Assim como ela, Virginia Fonseca também uma homenagem no aniversário de Leonardo. A famosa falou sobre não considerar o sertanejo se "ex-sogro".

Poliana Rocha expõe se Zé Felipe é um bom filho

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada em sua rede social sobre o filho, o cantor Zé Felipe, ser bom com ela. Sem esconder seu orgulho e admiração pelo herdeiro, a loira comentou que não é apenas dela a opinião sobre ele, mas sim das pessoas que convivem com eles.

A empresária então contou que, se a pergunta for feita para qualquer outro indíviduo que conheça o ex-marido de Virginia Fonseca, a pessoa concordará que ele é um ser humano de boa índole. Saiba mais aqui!