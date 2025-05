Poliana Rocha encanta ao comemorar o aniversário da filha de Pedro Leonardo

Neta do coração!

Poliana Rocha prestou uma homenagem especial para Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, que completou 14 anos

Nos Stories, a influenciadora digital compartilhou uma foto ao lado da menina, que considera sua neta do coração, e prestou uma bela mensagem para ela. "Feliz aniversário! Minha princesa maravilhosa, te desejo saúde e tudo de melhor nesta vida!! Saudade, te amo muito!!", escreveu a mulher do cantor sertanejo Leonardo.

Mais cedo, Maria Sophia ganhou uma homenagem de sua mãe. A influenciadora digital Thais Gebelein, compartilhou fotos inéditas da filha mais velha, desde quando a menina era bebê até os dias atuais, e a parabenizou.

"Hoje é dia de Maria, da minha primeira Maria, do meu primeiro coração que bate fora do peito! São 14 anos vivendo você e agradecendo por você vir como minha filha, que sorte a minha, a nossa! Intensa, linda, generosa, teimosa, e tudo que é, é MUITO! Te amo além! Feliz 14 anos, meu amor", declarou a mulher de Pedro Leonardo, que também é mãe de Maria Vitória, de sete anos.

Confira:

Poliana parabeniza Maria Sophia - Foto: Instagram

Poliana Rocha encanta ao surgir agarradinha com o neto

A influenciadora digital Poliana Rocha encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto com o neto, José Leonardo, de sete meses, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

No clique postado nos Stories, a mulher do cantor Leonardo aparece segurando o menino no colo e dando um beijo na testa dele. "Amor", declarou.

Antes, Poliana postou uma foto das netas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois, na aula de futebol. Depois, ela mostrou as meninas tomando um banho de mangueira enquanto brincavam em uma cama elástica.

