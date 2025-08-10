CARAS Brasil
Datas Especiais / Homenagem!

Após vídeo de mãe de Virginia, Poliana Rocha enaltece Zé Felipe: 'Pai é pai'

No Dia dos Pais, Poliana Rocha enaltece o filho, Zé Felipe, com declaração sobre se orgulhar do pai que ele se tornou para os três filhos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 18h16

Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como pai
Poliana Rocha enaltece papel de Zé Felipe como pai - Reprodução/Instagram

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, não deixou de fazer uma homenagem de Dia dos Pais para o filho neste domingo, 10. Em seus stories, a esposa do cantor Leonardo postou uma foto abraçando o herdeiro e escreveu uma declaração.

Alguns minutos após a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, causar na rede social com um vídeo desejando feliz Dia os Pais para a filha, a empresária publicou a homenagem para Zé Felipe, enaltecendo o papel dele com Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Filho, ver o pai dedicado e amoroso que você se tornou enche meu coração de orgulho. Você é exemplo de presença, cuidado e amor. Feliz Dia dos Pais!", falou a loira. Em seguida, Poliana Rocha escreveu: "Pai é Pai".

É bom lembrar que Zé Felipe tem guarda compartilhada dos filhos e mora ao lado da casa dos herdeiros desde que anunciou a separação de Virginia Fonseca, no fim de maio.

Poliana Rocha faz declaração de Dia dos Pais para Zé Felipe
Poliana Rocha faz declaração de Dia dos Pais para Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Zé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe revelou se já fez a fila andar e beijou outra mulher após se separar de Virginia Fonseca no final de maio deste ano. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o artista acabou abrindo o jogo e contou se ficou com alguém depois de ter se divorciado.

Ao ser questionado pelo fofoqueiro se já beijou alguém após o fim do casamento com a mãe de seus três filhos, o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha tentou fugir, mas acabou abrindo o jogo com o repórter sem dar muitos detalhes. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

