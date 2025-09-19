Poliana Abritta comemora 50 anos com bolo especial; veja

Cinquentou! Poliana Abritta comemora chegada de seu aniversário com bolo 'diferente' e encanta ao exibir momento íntimo de sua festinha; confira

O aniversário de Poliana Abritta foi nesta quinta-feira, 18, e a jornalista global compartilhou uma foto da comemoração nesta sexta-feira, 19, em sua rede social. A apresentadora do Fantástico então mostrou como celebrou a chegada de seus 50 anos.

Discreta com sua vida pessoal, ela publicou um clique assoprando a velinha de seu bolo, que foi feito de forma especial com várias framboesas pela cobertura e algumas pequenas flores brancas contrastando com o vermelho da fruta.

“50! Obrigada! Amém! Axé!“, escreveu a comunicadora da Globo sobre ter completado cinco décadas de vida.

É bom lembrar que Poliana Abritta é mãe de trigêmeos, Manuela, Guido e José, de 16 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o arquiteto Glênio Carvalho, com quem se separou em 2017 após quase uma década juntos. Depois do término do casamento, a jornalista encontrou o amor novamente ao lado de Chico Walcacer e oficializou a união em 2021.

Mãe de Poliana Abritta se casa e apresentadora mostra fotos

Poliana Abritta, do Fantástico, encantou e surpreendeu ao exibir cliques raros de sua família em um momento muito especial: no casamento da mãe dela. A jornalista fez um álbum em sua rede social e chamou a atenção ao mostrar o evento.

Usando um vestido laranja de veludo, a comunicadora global surgiu deslumbrante ao lado da noiva, Stella Abritta, celebrando a união dela com seu eleito. Poliana Abritta também posou com seu esposo, Chico Walcacer, e exibiu seus trigêmeos, Manuela, Guido e José, frutos do relacionamento da apresentadora com o arquiteto Glênio Carvalho, com quem ficou até 2017.

“Resolvi compartilhar com vocês… porque assim como tantas #MulheresFantásticas que apresento aqui, ela é gigante e minha maior inspiração. Minha mãe é um mergulho na vida e no viver! Ela começou mais uma volta ao Sol esse fim de semana. E fez isso celebrando o amor – amando e sendo amada! Num reencontro maravilhoso, um elixir poderoso para todos que estavam ali! Te amo, mãe. Obrigada”, escreveu a jornalista ao revelar os registros do casamento. Veja as fotos o momento aqui!