Pocah, Carol Borba e MC Rebecca revelam como a maternidade virou suas vidas do avesso

Kamilla Fialho e Quitéria Chagas também se juntam a Pocah, Carol Borba e MC Rebecca no especial de Dia das Mães da CARAS Brasil.

A maternidade, muitas vezes tida como um exercício íntimo e afetivo, também tem se revelado uma potente força de reinvenção pessoal, profissional e artística para mulheres que vivem sob os holofotes. A cantora Pocah (29), mãe da pequena Vitória, é um exemplo emblemático dessa transformação. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou como o nascimento da filha marcou uma verdadeira guinada em sua vida.

“Antes da Vitória, eu era uma pessoa. Depois dela, me tornei completamente outra”, confessa a artista. Com sinceridade, Pocah conta que a experiência materna não apenas a mudou como mulher, mas também redirecionou sua carreira. “Foi como se eu tivesse ganhado um combustível. Passei a encarar minha carreira com mais seriedade e propósito.”

Assim como Pocah, outras mulheres que brilham na música, na dança, no universo fitness e nos bastidores da indústria também encontraram na maternidade um ponto de virada e repleto de desafios, força e renascimento.

MC Rebecca (25), mãe de Morena, compartilha que ser mãe solo exigiu dela mais foco, paciência e organização. “Me tornar mãe foi a maior transformação que já experimentei na vida. É uma experiência linda, mas também exige muita força e adaptação”, afirma. Hoje, ela organiza toda a rotina ao redor da filha, aprendendo diariamente a equilibrar afeto e carreira.

Quitéria Chagas (42), consagrada rainha do samba e voz ativa na valorização da cultura afro-brasileira, reconhece na maternidade de Elena uma fonte de amadurecimento pessoal e empoderamento artístico. “A maternidade traz amadurecimento, né? E, artisticamente, mais empoderamento, segurança...”, diz. Para ela, a experiência se reflete inclusive no corpo e na dança: “Toda vivência dessa fortaleza que é ser mãe se expressa no corpo da dança.”

Já a influenciadora fitness Carol Borba (38), mãe da pequena Diana, fala sobre a dualidade entre presença e culpa. “Uma mãe não quer perder nenhum segundo, não quer perder nenhuma nova palavra, nenhum trejeito novo, nada. E as crianças se desenvolvem muito rápido” . Com a maternidade, ela passou a observar o tempo e a si mesma com mais cuidado, dando novos significados à rotina e aos próprios limites.

Por fim, a empresária Kamilla Fialho (40), mãe de Tília, destaca que a maternidade foi o ponto de partida para seu sucesso profissional. “Me tornei empresária exatamente oito meses depois que ela nasceu. Ela trouxe consigo a força que eu precisava para me tornar o que sou hoje” . Segundo Kamilla, sua filha foi o impulso que despertou uma nova versão de si mesma: mais forte, ousada e determinada. “Sou a mulher que sou graças a ela, à mudança que ela fez na minha vida.”