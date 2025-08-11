Pedro Scooby é confundido com Zeca Pagodinho em post de Cíntia Dicker

A atriz e modelo Cintia Dicker publicou uma homenagem de aniversário para o surfista Pedro Scooby, e internautas apontaram semelhanças com Zeca Pagodinho

A atriz e modelo Cíntia Dicker, de 38 anos, usou suas redes sociais no último domingo, 10, para homenagear Pedro Scooby, com quem ela mantém um relacionamento desde 2020. No entanto, a postagem carinhosa em comemoração aos 37 anos do surfista teve uma repercussão um tanto quanto inusitada.

Nos comentários, internautas brincaram com a semelhança entre Scooby e o cantor Zeca Pagodinho. Na publicação, a modelo escreveu: "Eu estava escrevendo um texto longo, mas prefiro falar com você pessoalmente. Este registro serve para lembrarmos sempre de caminharmos lado a lado. Te amo! Parabéns". Pedro ainda respondeu: “Obrigado por você existir na minha vida!! Te amo”, mas nem todo o carinho entre o casal foi capaz de mitigar os comentários.

Na foto que acompanha a declaração, Pedro e Cíntia aparecem de mãos dadas, usando trajes de banho, enquanto miram uma bela paisagem de costas para a câmera. O físico do surfista foi o que causou a divertida confusão: “Olhei rápido e pensei que era o Zeca Pagodinho”, declarou um internauta. "De costas, parecia mesmo o Zeca Pagodinho", afirmou outro logo em seguida.

A imagem ainda rendeu comparação com outros atores, como Adam Sandler, e alguns fãs chegaram a pensar até que o surfista fosse pai de Cíntia: "Pensei que era o pai dela", disse a seguidora. "Por um instante, pensei em qualquer pessoa, menos no Scooby", completou mais uma.

Sobre o relacionamento

O relacionamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker começou em 2019, logo após Scooby se separar de Luana Piovani, com quem ficou por oito anos e teve três filhos. O ex-BBB contou durante conversas no reality sobre a aproximação.

Segundo ele, a primeira vez que viu Cíntia foi em um telão na Times Square, enquanto caminhava por Nova York, ainda ao lado de Piovani. A aproximação entre os dois, no entanto, só aconteceu de verdade nos anos seguintes, através de amigos em comum.

Scooby contou que, por diversas coincidências, eles se encontraram repetidas vezes, até começarem a conversar pelo instagram.

