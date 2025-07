Patrícia Poeta chama atenção com homenagem no aniversário da irmã

A apresentadora Patrícia Poeta prestou uma bela homenagem para a irmão, Paloma Poeta, que completou 32 anos nesta quinta-feira, 10

Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que sua irmã caçula, Paloma Poeta, completou 32 anos nesta quinta-feira, 10, e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a irmã, que comanda o jornal Fala Brasil, da Record TV, e escreveu uma mensagem especial.

"O que dizer sobre você, aniversariante do dia?!! Piti, @palomapoeta, você é minha irmã, minha amigona, filha… É tudo junto e misturado. Ahhh… e, às vezes, é "mãezona" também - mesmo 16 anos mais nova. Love you, mana!! Um novo ciclo lindo pra você!", disse Patrícia. "Ps: enquanto eu estiver de férias, não vai ficar com saudades da sua irmã favorita, hein?!", brincou a apresentadora.

Nos comentários, Paloma deixou uma mensagem de agradecimento. "Sou muito abençoada por ter você como irmã!!! Te amo! Obrigada por tudo", escreveu a apresentadora.

Patrícia Poeta festeja trajetória no Encontro e exalta novo diretor

A apresentadora Patrícia Poeta usou as redes sociais na última quarta-feira, 2, para compartilhar alguns registros dos bastidores do programa Encontro, da TV Globo. No dia 4, ela completou três anos no comando da atração, que antes era apresentado por Fátima Bernardes, e refletiu sobre sua trajetória e exaltou a equipe.

"Sexta é dia de festa por aqui! Já são três anos de 'Encontro com Patrícia Poeta' direto de São Paulo — e quanta coisa linda a gente viveu juntinhos nesse tempo! Teve emoção, teve causa importante, teve viagem pelo Brasil, teve gente incrível, teve riso e teve — sempre — o nosso compromisso de levar informação, leveza e verdade para as suas manhãs. Orgulho dessa equipe!", disse a apresentadora no começo do texto. Em seguida, Patrícia falou sobre o novo diretor do Encontro, Ariel Jacobowitz. Ele substitui Alexandre Matoso. Confira a publicação!

