Paolla Oliveira celebra aniversário do pai com momento especial: ‘Pequenos momentos’

Nesta terça-feira, 13, Paolla Oliveira, de 43 anos, celebrou o aniversário de seu pai, José Everardo, com uma homenagem especial nas redes sociais. A atriz compartilhou um vídeo em que aparece dançando ao lado dele, ambos sorridentes e visivelmente felizes com o momento.

"Parabéns, meu pai. Sigo bailando os pequenos momentos da vida, que você, ainda mais agora, tem me ensinado que são os que mais valem a pena. Obrigada por tudo! O que não me serviu me impulsionou a descobrir quem eu queria ser, para além do que você tinha para me oferecer. O amor que nunca faltou guia meus passos e os seus! Parabéns!!" , escreveu a atriz que interpreta Heleninha em Vale Tudo, da TV Globo.

Confira o vídeo de Paolla Oliveira dançando com o pai:

Quem é José Everardo?

O pai de Paolla Oliveira é um militar aposentado e nasceu em uma cidade do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do país. No ano de 2023, de acordo com a atriz, ele estava há 13 anos sem visitar sua cidade natal, então ela decidiu levá-lo para uma viagem no local.

Momentos especiais com o pai

A atriz Paolla Oliveira mostrou como está sua vida quando não está gravando a novela das nove, Vale Tudo. A artista, que vive Heleninha na trama, postou algumas fotos de sua vida pessoal e encantou ao exibir como é longe das câmeras.

Em sua casa com seus pets, ao lado do pai e de amigos, a namorada de Diogo Nogueira surgiu curtindo cada momento. Além desses momentos, a loira apareceu toda arrumada e esbanjou toda sua beleza. Paolla Oliveira ainda compartilhou um pouco de seu gosto musical ao exibir um disco de vinil; confira mais detalhes!

