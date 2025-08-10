Pai de Cristiano Araújo sobre Dia dos Pais após morte do cantor: 'É uma data muito difícil'

Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, João Reis, pai de Cristiano Araújo, revela como dor e silêncio marcam o Dia dos Pais desde a tragédia

A proximidade do Dia dos Pais traz um misto de sentimentos para João Reis. Há 10 anos, ele perdeu o filho Cristiano Araújo (1986-2015) em um trágico acidente de carro. Desde então, datas especiais como essa carregam uma dor que nunca desaparece.

“Essa data é muito difícil para mim. Não só essa data, mas também o dia do aniversário, o dia de Natal… Porque a gente estava sempre muito junto. [Os momentos eram] sempre muito alegres. O Cristiano sempre foi muito alegre”, desabafa João em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

No mês de julho, uma nova homenagem foi feita ao artista. Chegou uma edição deluxe do projeto In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá, com cinco faixas inéditas para as plataformas digitais que resgatam ainda mais a essência de Cristiano. O lançamento é assinado pelo produtor Dudu Borges, responsável pelo último DVD do sertanejo.

"Sempre é muito difícil"

Para João, a ausência do filho é especialmente sentida em momentos que antes eram de celebração familiar.

“Quando vai chegando a data, eu já começo a ficar triste, mas a gente tem que se apegar muito a Deus, para que nada possa nos atrapalhar, para que nada possa nos impedir de seguir em frente”, confessa o pai, emocionado.

Ele também revela como tem se apoiado nos netos, João Gabriel e Bernardo, têm atualmente 16 e 12 anos, respectivamente, filhos de Cristiano, para manter viva a memória do artista:

“ O Dia dos Pais é difícil para todos nós, não só para eles, mas para mim também . A gente procura estar junto para não ficar pior. Porque estamos sempre consolando um ao outro. Isso é muito importante para mim e para eles também”, afirma.

João Reis ao lado dos netos, filhos de Cristiano Araújo, João Gabriel e Bernardo - Instagram

"É uma forma de matar a saudade"

Ao comentar sobre o lançamento da versão deluxe do álbum, João Reis destaca o valor emocional do projeto:

“Para mim, como pai, é muito importante, porque é a reativação de um trabalho tão bonito, tão perfeito, que o Cristiano fez e que, até hoje, ainda é, para mim, um dos melhores trabalhos já feitos na música sertaneja.”

Ele reforça que o projeto também responde aos pedidos dos fãs, que seguem fiéis à trajetória do cantor:

“Os fãs ficam cobrando que façamos alguma coisa para matar a saudade de cada um. É muito importante para mim, para o Cristiano e para todos nós”, diz.

Netos conectados com o legado

João conta que procura manter os netos próximos da história de Cristiano desde pequenos: “Sempre que posso, procuro estar junto com eles e contar tudo sobre o pai, sobre a trajetória dele . Porque o pai começou a cantar muito, muito novo, com seis anos. Com nove anos já estava fazendo shows. Eles ficam admirados por ter um pai que começou tão jovem e que fez tanto sucesso .”

Ouvido e amado até hoje

Mesmo após uma década de sua partida, o impacto de Cristiano Araújo permanece vivo nas plataformas e nas rádios, como destaca o pai:

“As músicas do Cristiano ainda são muito ouvidas, são milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e nas rádios. As músicas do Cristiano ainda são as mais pedidas nas programações.”

O produtor por trás do projeto deluxe

Responsável por assinar a nova edição do álbum, o produtor Dudu Borges também conversou com a CARAS Brasil e relembrou a conexão com Cristiano durante as gravações de In The Cities:

“O que mais me vem na memória é lembrar da alegria e da vontade dele em estar fazendo um projeto tão importante”, conta.

Segundo Dudu, revisitar as gravações trouxe um sentimento profundo: “De orgulho. Fazer parte dessa história tão bonita é muito especial para mim.”

Ele ainda afirma que, tecnicamente, o álbum estava à frente de seu tempo: “O som já era muito à frente do tempo. A energia e alegria são os pontos fortes, e eles estão ali.”

Sobre o projeto deluxe

Lançado no dia 31 de julho, o álbum In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá (Deluxe) reúne vinte faixas, incluindo cinco músicas inéditas nas plataformas digitais:

Sangrando Sem Corte

Não Te Largo Mais

Pra Matar a Saudade

Quebrou a Cabeça

Pot-pourri: Sempre Será / Domingo / Eu Acabo Voltando / Amores São Coisas da Vida

Com produção assinada por Dudu Borges, o DVD é considerado um marco na música sertaneja moderna. Lançado originalmente em 2013, o projeto ficou conhecido por sua alta qualidade técnica e padrão internacional, o último da carreira de Cristiano.

Legado eterno

Ao olhar para o futuro, João Reis garante que o legado do filho continuará sendo cuidado com carinho: “A obra do Cristiano é muito grande. Ele compôs muitas faixas e é sempre uma honra poder homenageá-lo. Temos planos futuros que ainda estão sendo conversados, mas sempre com a ideia de levar o propósito da música .”

Confira o álbum In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá (Deluxe):

