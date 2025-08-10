CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Pai de Cristiano Araújo sobre Dia dos Pais após morte do cantor: 'É uma data muito difícil'
Datas Especiais / Dor não passa como os anos!

Pai de Cristiano Araújo sobre Dia dos Pais após morte do cantor: 'É uma data muito difícil'

Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, João Reis, pai de Cristiano Araújo, revela como dor e silêncio marcam o Dia dos Pais desde a tragédia

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 08h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
João Reis e Cristiano Araújo - Reprodução/Instagram
João Reis e Cristiano Araújo - Reprodução/Instagram

A proximidade do Dia dos Pais traz um misto de sentimentos para João Reis. Há 10 anos, ele perdeu o filho Cristiano Araújo (1986-2015) em um trágico acidente de carro. Desde então, datas especiais como essa carregam uma dor que nunca desaparece.

“Essa data é muito difícil para mim. Não só essa data, mas também o dia do aniversário, o dia de Natal… Porque a gente estava sempre muito junto. [Os momentos eram] sempre muito alegres. O Cristiano sempre foi muito alegre”, desabafa João em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

No mês de julho, uma nova homenagem foi feita ao artista. Chegou uma edição deluxe do projeto In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá, com cinco faixas inéditas para as plataformas digitais que resgatam ainda mais a essência de Cristiano. O lançamento é assinado pelo produtor Dudu Borges, responsável pelo último DVD do sertanejo.

"Sempre é muito difícil"

Para João, a ausência do filho é especialmente sentida em momentos que antes eram de celebração familiar.

“Quando vai chegando a data, eu já começo a ficar triste, mas a gente tem que se apegar muito a Deus, para que nada possa nos atrapalhar, para que nada possa nos impedir de seguir em frente”, confessa o pai, emocionado.

Ele também revela como tem se apoiado nos netos, João Gabriel e Bernardo, têm atualmente 16 e 12 anos, respectivamente, filhos de Cristiano, para manter viva a memória do artista:

O Dia dos Pais é difícil para todos nós, não só para eles, mas para mim também. A gente procura estar junto para não ficar pior. Porque estamos sempre consolando um ao outro. Isso é muito importante para mim e para eles também”, afirma.

João Reis, pai de Cristiano Araújo, posa sorridente com os netos, filhos do cantor, João Gabriel e Bernardo
João Reis ao lado dos netos, filhos de Cristiano Araújo, João Gabriel e Bernardo - Instagram

"É uma forma de matar a saudade"

Ao comentar sobre o lançamento da versão deluxe do álbum, João Reis destaca o valor emocional do projeto:

“Para mim, como pai, é muito importante, porque é a reativação de um trabalho tão bonito, tão perfeito, que o Cristiano fez e que, até hoje, ainda é, para mim, um dos melhores trabalhos já feitos na música sertaneja.”

Ele reforça que o projeto também responde aos pedidos dos fãs, que seguem fiéis à trajetória do cantor:

“Os fãs ficam cobrando que façamos alguma coisa para matar a saudade de cada um. É muito importante para mim, para o Cristiano e para todos nós”, diz.

Netos conectados com o legado

João conta que procura manter os netos próximos da história de Cristiano desde pequenos: “Sempre que posso, procuro estar junto com eles e contar tudo sobre o pai, sobre a trajetória dele. Porque o pai começou a cantar muito, muito novo, com seis anos. Com nove anos já estava fazendo shows. Eles ficam admirados por ter um pai que começou tão jovem e que fez tanto sucesso.”

Ouvido e amado até hoje

Mesmo após uma década de sua partida, o impacto de Cristiano Araújo permanece vivo nas plataformas e nas rádios, como destaca o pai:

“As músicas do Cristiano ainda são muito ouvidas, são milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e nas rádios. As músicas do Cristiano ainda são as mais pedidas nas programações.”

O produtor por trás do projeto deluxe

Responsável por assinar a nova edição do álbum, o produtor Dudu Borges também conversou com a CARAS Brasil e relembrou a conexão com Cristiano durante as gravações de In The Cities:

“O que mais me vem na memória é lembrar da alegria e da vontade dele em estar fazendo um projeto tão importante”, conta.

Segundo Dudu, revisitar as gravações trouxe um sentimento profundo: “De orgulho. Fazer parte dessa história tão bonita é muito especial para mim.”

Ele ainda afirma que, tecnicamente, o álbum estava à frente de seu tempo: “O som já era muito à frente do tempo. A energia e alegria são os pontos fortes, e eles estão ali.”

Sobre o projeto deluxe

Lançado no dia 31 de julho, o álbum In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá (Deluxe) reúne vinte faixas, incluindo cinco músicas inéditas nas plataformas digitais:

  • Sangrando Sem Corte
  • Não Te Largo Mais
  • Pra Matar a Saudade
  • Quebrou a Cabeça
  • Pot-pourri: Sempre Será / Domingo / Eu Acabo Voltando / Amores São Coisas da Vida

Com produção assinada por Dudu Borges, o DVD é considerado um marco na música sertaneja moderna. Lançado originalmente em 2013, o projeto ficou conhecido por sua alta qualidade técnica e padrão internacional, o último da carreira de Cristiano.

Legado eterno

Ao olhar para o futuro, João Reis garante que o legado do filho continuará sendo cuidado com carinho: “A obra do Cristiano é muito grande. Ele compôs muitas faixas e é sempre uma honra poder homenageá-lo. Temos planos futuros que ainda estão sendo conversados, mas sempre com a ideia de levar o propósito da música.”

Confira o álbum In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá (Deluxe):

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

dia dos paispaiCristiano Araújojoão reis

Leia também

Missão de vida!

Marcos Mion com os três filhos e a esposa - Reprodução/Instagram

Marcos Mion no Dia dos Pais: 'Ser pai é o ramo onde mais me consolido'

Comemoração!

Tati Machado mostra festinha de seu aniversário - Reprodução/Instagram

Tati Machado mostra como celebrou seu aniversário após perda gestacional

DIA DOS PAIS

O ator Angelo Paes Leme - Foto: Reprodução/Instagram @angelopaeslemeoficial

Angelo Paes Leme reflete sobre paternidade: 'A principal coisa na vida é amar'

Homenagem

Flor Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Flor Gil desabafa no dia que Preta Gil faria 51 anos: 'Queria ter tido mais tempo'

Desabafo

Tati Machado - Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado revela plano intimista para aniversário e reflete após perda: 'Paro para pensar'

DIA DOS PAIS

O chef Edu Guedes e sua filha, Maria Eduarda - Foto: Reprodução/Instagram @eduguedesoficial

Edu Guedes detalha a relação com a filha, Maria Eduarda: 'Sempre fomos assim'

Últimas notícias

Arthur Aguiar com os filhos, Sophia e GabrielArthur Aguiar mostra reencontro com a filha após cirurgia: 'Vai ficar boa'
Famosos dão o último adeus a Arlindo CruzFamosos dão o último adeus a Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro
João Reis e Cristiano AraújoPai de Cristiano Araújo sobre Dia dos Pais após morte do cantor: 'É uma data muito difícil'
Wanessa CamargoWanessa Camargo: Tarólogo prevê o desempenho dela na Dança dos Famosos
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosVeja a entrada de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos em 2º casamento
Arlindo CruzVelório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida
Viúva e filhos de Arlindo Cruz se despedem do cantorArlindo Cruz: Familiares e amigos se despedem do cantor em velório no Rio
Arlindinho e Arlindo CruzFilho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade