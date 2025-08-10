Pai de Cristiano Araújo sobre Dia dos Pais após morte do cantor: 'É uma data muito difícil'

Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, João Reis, pai de Cristiano Araújo, revela como dor e silêncio marcam o Dia dos Pais desde a tragédia
A proximidade do Dia dos Pais traz um misto de sentimentos para João Reis. Há 10 anos, ele perdeu o filho Cristiano Araújo (1986-2015) em um trágico acidente de carro. Desde então, datas especiais como essa carregam uma dor que nunca desaparece.
“Essa data é muito difícil para mim. Não só essa data, mas também o dia do aniversário, o dia de Natal… Porque a gente estava sempre muito junto. [Os momentos eram] sempre muito alegres. O Cristiano sempre foi muito alegre”, desabafa João em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.
No mês de julho, uma nova homenagem foi feita ao artista. Chegou uma edição deluxe do projeto In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá, com cinco faixas inéditas para as plataformas digitais que resgatam ainda mais a essência de Cristiano. O lançamento é assinado pelo produtor Dudu Borges, responsável pelo último DVD do sertanejo.
Para João, a ausência do filho é especialmente sentida em momentos que antes eram de celebração familiar.
“Quando vai chegando a data, eu já começo a ficar triste, mas a gente tem que se apegar muito a Deus, para que nada possa nos atrapalhar, para que nada possa nos impedir de seguir em frente”, confessa o pai, emocionado.
Ele também revela como tem se apoiado nos netos, João Gabriel e Bernardo, têm atualmente 16 e 12 anos, respectivamente, filhos de Cristiano, para manter viva a memória do artista:
“O Dia dos Pais é difícil para todos nós, não só para eles, mas para mim também. A gente procura estar junto para não ficar pior. Porque estamos sempre consolando um ao outro. Isso é muito importante para mim e para eles também”, afirma.
Ao comentar sobre o lançamento da versão deluxe do álbum, João Reis destaca o valor emocional do projeto:
“Para mim, como pai, é muito importante, porque é a reativação de um trabalho tão bonito, tão perfeito, que o Cristiano fez e que, até hoje, ainda é, para mim, um dos melhores trabalhos já feitos na música sertaneja.”
Ele reforça que o projeto também responde aos pedidos dos fãs, que seguem fiéis à trajetória do cantor:
“Os fãs ficam cobrando que façamos alguma coisa para matar a saudade de cada um. É muito importante para mim, para o Cristiano e para todos nós”, diz.
João conta que procura manter os netos próximos da história de Cristiano desde pequenos: “Sempre que posso, procuro estar junto com eles e contar tudo sobre o pai, sobre a trajetória dele. Porque o pai começou a cantar muito, muito novo, com seis anos. Com nove anos já estava fazendo shows. Eles ficam admirados por ter um pai que começou tão jovem e que fez tanto sucesso.”
Mesmo após uma década de sua partida, o impacto de Cristiano Araújo permanece vivo nas plataformas e nas rádios, como destaca o pai:
“As músicas do Cristiano ainda são muito ouvidas, são milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e nas rádios. As músicas do Cristiano ainda são as mais pedidas nas programações.”
Responsável por assinar a nova edição do álbum, o produtor Dudu Borges também conversou com a CARAS Brasil e relembrou a conexão com Cristiano durante as gravações de In The Cities:
“O que mais me vem na memória é lembrar da alegria e da vontade dele em estar fazendo um projeto tão importante”, conta.
Segundo Dudu, revisitar as gravações trouxe um sentimento profundo: “De orgulho. Fazer parte dessa história tão bonita é muito especial para mim.”
Ele ainda afirma que, tecnicamente, o álbum estava à frente de seu tempo: “O som já era muito à frente do tempo. A energia e alegria são os pontos fortes, e eles estão ali.”
Lançado no dia 31 de julho, o álbum In The Cities – Ao Vivo em Cuiabá (Deluxe) reúne vinte faixas, incluindo cinco músicas inéditas nas plataformas digitais:
Com produção assinada por Dudu Borges, o DVD é considerado um marco na música sertaneja moderna. Lançado originalmente em 2013, o projeto ficou conhecido por sua alta qualidade técnica e padrão internacional, o último da carreira de Cristiano.
Ao olhar para o futuro, João Reis garante que o legado do filho continuará sendo cuidado com carinho: “A obra do Cristiano é muito grande. Ele compôs muitas faixas e é sempre uma honra poder homenageá-lo. Temos planos futuros que ainda estão sendo conversados, mas sempre com a ideia de levar o propósito da música.”
