Pai de César Tralli faz rara aparição com os filhos e Ticiane Pinheiro em data especial

O jornalista César Tralliusou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar momentos de um dia especial. Em seu perfil, ele publicou uma foto da comemoração intimista do aniversário de 82 anos de seu pai, também chamado César.

Na imagem, César aparece ao lado do pai, que está sentado à mesa com um bolo decorado com chantilly e morangos à sua frente, e do irmão, Frederico Tralli. “82 anos!! Papai do Fred e do César”, escreveu o jornalista na legenda.

A esposa do apresentador da Globo, Ticiane Pinheiro, também compartilhou registros da noite especial. "Viva meu sogrinho. 82 anos!", escreveu ela, que também mostrou um vídeo do 'Parabéns pra Você' do sogro. Isabella Tralli e Helô Pinheirotambém marcaram presença. Além dos adultos, os netos também estiveram na festa intimista.

Veja as fotos da festa:

César Tralli presta homenagem à mãe falecida

O jornalista César Tralli usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à mãe, Edna Tralli, que faria 77 anos no dia 17 de fevereiro. A sogra de Ticiane Pinheiro faleceu em outubro de 2022, vítima de um acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em recordação à matriarca da família, Tralli resgatou uma foto de dona Edna bastante alegre e ressaltou as lembranças que carrega da mãe diariamente. "Parabéns mãe! Um brinde à senhora. Sua força, sua garra, seu amor habitam meu coração e minha existência todos os dias da minha vida", escreveu ele. Leia mais!

