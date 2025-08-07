CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: Os detalhes da renovação de votos
Datas Especiais / Casamento

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: Os detalhes da renovação de votos

Com 15 anos de casados, o ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank organizam comemoração no interior do Rio de Janeiro, com alianças exclusivas e roupas importadas

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 18h30

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank vão realizar a festa de renovação de votos de casamento no próximo sábado, 9, no rancho da família em Membeca, distrito de Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. A festa será uma celebração pelos 15 anos de casamento deles.

Que tal saber mais sobre os detalhes do grande dia? Confira

O casal compartilhou uma série de vídeos nas redes sociais com detalhes da organização do evento. A apresentadora afirmou que a ideia da renovação de votos surgiu em março deste ano, e eles já começaram a organização da festa desde então. “A parte que eu estou mais animada é com a cerimônia em si, que vai ser muito diferente e muito especial”, relatou ela.

O Museu de Grandes Novidades, empresa responsável pelo casamento de Sabrina Sato, assinou a organização do evento, como a curadoria, a decoração e a arte da cerimônia de renovação de votos. Outro detalhe foi que Bruno Gagliasso prometeu surpreender a esposa com um novo par de alianças para que eles troquem durante a cerimônia. 

As vestimentas do dia especial também foram planejadas nos mínimos detalhes. Segundo Giovanna Ewbank, as roupas foram escolhidas pelo estilista Pedro Sales, e vieram de Londres, na Inglaterra. “A minha e do Bruno vêm de fora, vem de Londres. Então, a gente já estava bem certo do que a gente queria. Com certeza absoluta. Mas a gente não foi lá fazer as provas. Chegou essa semana, as roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso”, contou ela nas redes sociais.

Apesar da empolgação, a apresentadora afirmou estar estressada durante o processo de preparação do evento. Recentemente, ela relatou estar preocupada com a previsão do tempo. “Com essa pequena probabilidade de chuva, tudo muda. Não queria, de jeito nenhum, colocar tenda ou alguma coisa que cobrisse aquele céu estrelado e lindo. A gente tem que decidir: colocar a tenda agora e, se não chover, não dá para tirar a tenda. Ou corre o risco, não coloca a tenda, e joga para Deus para não chover. Estou nesse impasse, enlouquecendo. Não quero tenda”, contou Giovanna.

O evento será emocionante para o casal, pois além de ser algo intimista, contará com a presença dos filhos dos artistas: Títi, Bless e Zyan. “O diferencial, de fato, é que não é o primeiro casamento. É, na verdade, uma renovação da família. Uma celebração de tudo que a gente construiu e viveu até aqui. E o diferencial é que a gente vai estar com os nossos filhos, nossos filhos participando, juntos na cerimônia. É um casamento da família”, disse Giovanna em seu perfil nas redes sociais.

Leia também: Giovanna Ewbank revela se planeja lua de mel com Bruno Gagliasso após renovação de votos

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

