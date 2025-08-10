No Dia dos Pais, Rafaella Justus revela melhor presente que ganhou de Roberto Justus

Ao fazer declaração de Dia dos Pais para Roberto Justus, Rafaella Justus revela qual foi o melhor presente que já recebeu do empresário

A filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, que acabou de completar 16 anos, fez uma homenagem de Dia dos Pais para o empresário neste domingo, 10. Em sua rede social, a jovem postou fotos celebrando a data com o pai na fazenda da família e escreveu uma declaração.

A adolescente então compartilhou resumidamente o que aprendeu com o apresentador e ainda revelou qual foi o melhor presente que recebeu dele. Além de publicar uma foto com Roberto Justus, a moça postou um clique ao lado dos irmãos, Ricardo Justus, Fabiana Justus e Vicky Justus. Apenas Luiza Justus não apareceu no registro, pois, a herdeira mora nos EUA.

"FELIZ DIA DOS PAIS. Você me ensinou que amor se mostra nos detalhes, força não significa falta de medo e que caráter vale mais do que qualquer conquista! Eu me orgulho imensamente de ser sua filha, levo e levarei comigo, para sempre, tudo o que você me ensinou! Obrigada por tudo, por manter nossa família sempre unida, e principalmente por me dar o melhor presente que você poderia ter me dado, os meus irmãos! Te amo muito", escreveu a primogênita de Ticiane Pinheiro.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus voltou de viagem e ganhou uma festa surpresa da mãe. Após no último ano ter tido um grande evento em seu aniversário, ela optou por comemorar a data com uma viagem apenas com amigas nos EUA.

O Dia dos Namorados de Rafa Justus

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, comemorou o Dia dos Namorados deste ano de uma forma diferente. Em sua rede social, a herdeira dos famosos mostrou que fez uma festinha para se divertir com as amigas.

Além de celebrarem a data especial, ela e as colegas comemoraram que passaram de ano na escola. No apartamento onde mora com a mãe, César Tralli e a irmã, Manuella Pinheiro Tralli, a adolescente fez o pequeno evento. A jovem decorou a sala com balões, itens em vermelho e claro que muitos corações; confira mais detalhes!