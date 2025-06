No Dia dos Namorados, Samanta Alves revela como amor supera diferenças: 'Funciona super bem'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora Samanta Alves revela momentos difíceis, aprendizados e o segredo do relacionamento com Antonio Olavo

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Samanta Alves não é apenas a 'cria' mais carismática da internet, ela também vive um relacionamento que, aos olhos do público, mistura mundos opostos. Ao lado do namorado Antonio Olavo, com quem está desde 2022, ela fala abertamente sobre como o amor entre uma 'de chinelo' e um 'de sapato' venceu as diferenças.

Neste Dia dos Namorados, a influenciadora compartilhou com a CARAS Brasil os altos e baixos da relação, as lições aprendidas e o que mantém o casal tão unido diante da exposição.

Primeiro ano foi difícil

Apesar da química entre o estilo despojado de Samanta e o perfil mais reservado de Antonio ser sucesso na web — especialmente no quadro 'De Cria x De Playboy' — a influenciadora revelou que o começo não foi nada fácil:

"O nosso primeiro ano de namoro foi muito difícil, pois não entendíamos a realidade e criações, e com o fato de nunca termos passado por algo similar antes, acabávamos sendo muito imaturos e não cedíamos e nem tínhamos compreensão", revela a jovem.

Ela completa que a paciência, respeito e amor foram a essenciais para o relacionamento funcionar: "Depois passamos a entender certinho como funcionávamos e com muita paciência, respeito e amor, hoje funciona super bem e quase não brigamos mais", garante.

Hambúrguer ou vinho?

Samanta é prática. Antonio, refinado. E quando o assunto é o Dia dos Namorados, o desafio é encontrar um equilíbrio entre hambúrguer e vinho com peixe:

"Nós procuramos nos Dias dos Namorados uma coisa que atenda aos dois, nem sempre é o que eu quero ou o que o Antônio quer, mas sempre entramos num consenso. Em relação a data, todas as datas davam errado antes, pois eu queria um hambúrguer e coca cola e o Antônio queria um vinho com peixe", relembra.

Expor o amor com leveza

Com milhões de olhares atentos a cada postagem, Samanta garante que transparência é a chave, mas sempre com controle:

"Nós passamos verdade e a nossa verdade é feita com leveza e humor, mas acho que a grande chave de expor relacionamentos na internet é saber exatamente o que quer mostrar, você ter o controle do que a galera vai saber do casal", explica.

Por trás das risadas e vídeos virais, há momentos que o público nunca viu — e um deles foi marcante: "Nas Olimpíadas de Paris, por mais que a gente tivesse ido totalmente a trabalho e passando diversos perrengues, quando a gente se deu conta onde estávamos e onde nosso trabalho e amor nos levou… acho que fez a gente ter momentos muito importantes e significativos pra gente", relembra a influencer.

