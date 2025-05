No Dia das Mães, famosas comentam transformações que viveram com a maternidade

Para celebrar o Dia das Mães, a CARAS Brasil conversou com Bia Ben, Carol Sampaio, Flávia Alessandra, Tata Estaniecki e mais famosas sobre data

O Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11, é definitivamente um momento especial para diversas famílias ao redor do mundo. Para comemorar a data, a CARAS Brasil conversou com Bia Ben (22), Carol Sampaio (44), Flávia Alessandra (50), Tata Estaniecki (31) e mais famosas sobre as transformações que a maternidade trouxe, e como as famosas pretendem passar o dia.

Para a influenciadora Bia Ben, o Dia das Mães será comemorado ao lado da família , com um almoço que relembrará seus tempos de infância. Ela diz que, após o nascimento de Ben, sentiu ter se transformado em uma pessoa melhor em todas suas camadas. "Depois que nos tornamos mães, evoluímos como pessoa. Aprendemos muito com o nosso pequeno."

A empresária Carol Sampaio também vai passar a data em família, com o almoço preparado pelo marido, o chef Frederico Xavier. Ela diz que, com a maternidade, ganhou mais um motivo para correr atrás de seus objetivos. "Batalhamos, corremos atrás com outro brilho nos olhos, ao mesmo tempo, de uma forma mais leve e querendo ser uma pessoa melhor para servir de referência e exemplo."

Flávia Alessandra acrescenta ao dizer que a maternidade a transformou inteiramente. "É um processo que redefine nossas prioridades, nossa maneira de enxergar o mundo e até de olhar para nós mesmas. Quando me tornei mãe, aprendi a ser mais paciente, mais empática, e também mais forte."

"A gente descobre uma força que nem sabia que tinha. Ser mãe da Giulia e da Olívia me ensinou sobre o amor incondicional, mas também sobre a importância de estar presente, de educar com afeto e de dar o exemplo. Elas são meu maior orgulho e meu maior aprendizado diário", completa a apresentadora e atriz, citando as filhas.

Já a influenciadora Tata Estaniecki não esconde as transformações que viveu, assim como as outras mães. "A palavra paciência é o que mais me vem à cabeça. Entendi que tem coisas que não tenho controle e está tudo bem. Antes eu dava uma surtada. A maternidade vem para ensinar que não temos controle e que precisamos lidar bem com essas coisas. A gente se adapta, se reinventa e assim vai."

Abaixo, Valesca Popozuda, Juliana Silveira, Tammy Couto e Letícia Stuchi também deixam seus depoimentos sobre a transformação que a maternidade causou em suas vidas, e revelam como pretendem celebrar a data. Confira trechos editados das conversas.

VALESCA POPOZUDA

"A maternidade me transformou numa mulher mais guerreira, na verdade, numa leoa, né? Porque antes, eu já corria muito atrás dos meus objetivos, mas quando eu descobri que estava grávida, vi que não estava mais sozinha e que teria uma pessoa para cuidar e defender. No final, acho que foi mais fácil do que imaginei, porque eu tinha o apoio de pessoas que me amavam e principalmente da minha mãe, que foi uma das pessoas que me apoiou muito. E foi também quem me ensinou a ter todo esse cuidado. Foi minha mãe que cuidou de mim. Não foi fácil, mas eu sempre tive do bom e do melhor na medida do possível que ela podia me dar. E quando meu filho nasceu, eu já soube olhar pra ele e pensar que eu poderia fazer o mesmo por ele. E aí, eu fui pro embate, fui pro corre. Porque é isso, a maternidade me transformou numa leoa. Saber que essa criança, saber que meu filho, só precisava de mim, me transformou muito", diz a cantora, que pretende usar o dia especial para relaxar.

"Os planos para celebrar o dia dos mães é estar junto com a minha mãe, com o meu filho, com os meus irmãos. Eu sempre tento estar próximo da minha família nessa data, principalmente da minha mãe, que é tão especial. Quando eu faço o show, às vezes não consigo, mas a gente sempre tenta estar junto. A gente junta todos para o almoço, uma janta, um drink, para conversar... Bom para fugir da correria do ano todo e ter uma ótima desculpa para ficar perto de quem ama."

JULIANA SILVEIRA

"A maternidade me revirou do avesso. Transformou minha vida, todo meu mundo. Me curou de muita coisa que eu precisava emocionalmente. Eu comecei a trabalhar muito cedo e a minha vida girava em todo do meu trabalho, já estava de saco cheio dessa dinâmica. Eu queria estar em outra função. Muito antes de conhecer o pai do meu filho eu já sonhava em ser mãe e estar cuidando de alguém. Desde que ele nasce você deixa de estar em primeiro plano e estar ali para suprir as necessidades do bebê e desenvolvendo essa relação de afeto. É incrível, o maior amor do mundo. Nessa fase de adolescência que ele está, você aprende a estabelecer o diálogo e a escuta com o filho. Eu estou ainda mais apaixonada por ele e sou muito feliz sendo mãe", diz a atriz.

"Para o dia, graças a Deus meu marido já organizou tudo. A gente vai começar o dia tomando café da manhã no Museu de Arte Moderna. Vou aproveitar para ver as exposições, que é um lugar que eu adoro. Depois eu vou encontrar a minha sogra no clube e vamos passar o dia juntos, comendo um negocinho, jogando conversa fora. Vai ser gostoso. E eu sempre mando um presente surpresa para a minha mãe pelo correio. Gosto dessa dinâmica. Já estou feliz e ansiosa."

TAMMY COUTO

"A maternidade me ensinou a força que eu nem sabia que tinha, me fez ressignificar prioridades e olhar o mundo com mais empatia e coragem. Aprendi a ser mais paciente, mais presente e ao mesmo tempo mais determinada. Descobri que cuidar de outro ser humano me fez cuidar melhor de mim mesma. Hoje, sou uma mulher mais consciente do meu valor, mais firme nas minhas escolhas e mais conectada com o que realmente importa. A maternidade não me limitou, ela me expandiu. Hoje sem dúvidas é a melhor função que eu exerço", diz a influenciadora, que passará o dia com sua mãe e filhos, em um almoço em sua casa.

LETÍCIA STUCHI

"A maternidade me transformou em muitos sentidos, mas sem dúvidas a mudança que eu mais senti foi minha proximidade com Deus. É como diz aquela frase 'mãe de joelhos filhos de pé'. Aprendi a ser uma pessoa com mais fé, com mais paciência, e muito mais coragem. Descobri em mim uma força e um amor que não sabia que existia", diz ela, que não esconde a empolgação de assistir pela primeira vez a apresentação de Dia das Mães na escola do filho.

"Estou muito ansiosa porque sempre imaginei esse momento e tenho certeza que vou me emocionar muito, primeiro por estar comemorando esse dia especial que representa tanto para nós mães, mas principalmente por ver o quanto meu filho está crescendo e evoluindo. É um misto de sensações.

No domingo, vamos comemorar com um almoço especial, churrasco em família na nossa casa de campo, o lugar preferido do meu filho… é onde conseguimos desligar, aproveitar a natureza e brincar muito juntos."

