Neymar Jr ganha declaração da mãe em data especial: 'Que Deus permita'

Nadine Gonçalves usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu filho, o jogador de futebol Neymar Jr. O atleta, que está completando 33 anos nesta quarta-feira, 5, ganhou uma mensagem especial da mãe, que destacou sua admiração e fez seus votos festivos.

Em uma publicação no feed do Instagram, Nadine compartilhou um registro em que o atleta aparece com as filhas, Helena, de 8 meses, e Mavie, de um ano de idade, no colo. Enquanto seu primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, posava sorridente ao seu lado. "Parabéns! Estou aqui para te desejar felicidades e muita saúde para a sua vida, vida que Deus te deu para viver o melhor desta terra, e junto deu-te, a Marca da Promessa", iniciou a mãe do craque na legenda.

"Desejo a você neste dia, não só Parabéns, mais que hoje, você comemore não só o seu niver, mas também um retorno ao time do seu coração, que Deus permita o melhor para você. Peço a ele que te guarde e proteja-te, de todo e qualquer mal. Que nenhuma adversidade tire este sorriso lindo, que a felicidade sempre esteja contigo. Que Deus abençoe sua vida e seu dia. Te amo", complementou ela.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho para a família. "Parabéns também, dona Nadine. A senhora deu a vida ao melhor jogador dos últimos tempos, o menino Ney", elogiou uma. "Ele construiu uma linda familia.. que todos envolvidos sejam felizes , e que ele brilhe nessa nova etapa no santos", comentou outra. "Que seja um ano com saúde e felicidade verdadeira", desejou mais uma.

Veja a publicação de Nadine Gonçalves no Instagram: