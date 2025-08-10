Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais

Em pleno Dia dos pais, o jogador de futebol Neymar Jr surge na primeira foto com seus 4 filhos em foto compartilhada pela esposa, Bruna Biancardi

Bruna Biancardi usou as redes sociais neste domingo, 10, para prestar uma homenagem bastante especial ao marido, Neymar Jr. Em celebração ao Dia dos Pais, a influenciadora digital publicou uma foto do jogador de futebol ao lado dos quatro filhos e ressaltou o orgulho que sente do 'lado paizão' do companheiro.

Na imagem compartilhada por Bruna, Neymar aparece com as pequenas Mel e Mavie nos braços, enquanto Davi Lucca, o primogênito do atleta, foi fotografado segurando Helena. Esbanjando alegria, o jogador não poupou sorrisos ao posar para a câmera com os quatro herdeiros.

" Ver você sendo pai, não só das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho. Seu amor, cuidado e presença são o maior presente que todos podem ter. Feliz dia dos Pais, meu amor ", declarou a esposa de Neymar Jr na legenda da publicação.

No registro, também é possível notar que o jogador do Santos ganhou um bolinho personalizado em comemoração à data especial. O doce, decorado com cores preta e amarela, faz referência ao super-herói Batman, personagem favorito do famoso. O bolo ainda contou com bonequinhos de biscuit representando Neymar e os filhos.

Vale lembrar que Bruna Biancardi é mãe de Mel, de 1 mês de vida, e Mavie, de quase 2 anos. Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr, é fruto de sua antiga relação com Carol Dantas. Já Helena, de 1 aninho, é herdeira do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.

Confira a foto de Neymar Jr com os 4 filhos:

Bruna Biancardi registra momento carinhoso entre as filhas

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro de suas filhas, Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que chegou ao mundo no dia 5 de julho. As duas meninas são frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Na publicação, Bruna compartilhou uma montagem com quatro fotos que registram momentos de interação entre as pequenas. Em uma das imagens, Mavie olha com carinho para a irmã; confira os registros!

Neymar Jr usa chuteira personalizada com nomes dos quatro filhos

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.

A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo. Veja!

O climão de Neymar Jr com torcedor

Neymar Jr usou as redes sociais há alguns dias para falar sobre a discussão que teve com um torcedor após a derrota do Santos para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

"No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado)", disse ele no começo do texto.

Em seguida, o jogador de futebol citou algumas coisas que ouviu do torcedor. "Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos... desculpa, mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho). Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo! E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair!", acrescentou.

Por fim, Neymar ressaltou o seu amor pelo Santos e afirmou que fará de tudo pelo time. "Santos futebol clube é uma das minhas maiores paixões e enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube... vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível pra conseguir colocar o Santos onde merece estar. Saudações Nação Santista", finalizou.

