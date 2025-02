Neymar chega aos 33 de volta ao Brasil, pai de quatro e com título de príncipe: 'Vivendo um sonho'

Aniversariante do dia, Neymar reestreia pelo futebol brasileiro nesta quarta, 5; esperando a chegada do quarto filho, jogador retornou ao Brasil

"Estou vivendo um sonho e eu não quero acordar". É assim que Neymar Jr. (33) define as últimas semanas de sua vida. De volta ao Brasil, o aniversariante do dia se prepara para sua reestreia no Santos nesta quarta-feira, 5, espera o nascimento de seu quarto filho, fruto da relação com Bruna Biancardi (30), e aproveita o título de príncipe do futebol.

Nascido em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, Neymar começou a carreira em 1998 . Em 2003, ele foi transferido para o Santos, onde estreou no profissional em 2009. Considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo e o principal jogador brasileiro da atualidade, ele passou por times como Barcelona, Paris Saint-Germain, Al-Hilal e, agora, retorna ao Santos.

O atleta é o brasileiro mais seguido no Instagram, com cerca de 228 milhões de internautas o acompanhando. Tido como ídolo de milhares de pessoas ao redor do mundo, ele retornou ao Brasil com o título de príncipe do futebol, honrando o legado de Pelé (1940-2022).

A vida amorosa do atleta também costuma ser assunto —e bastante movimentada. Tendo namorado nomes como Bruna Marquezine (29) e Gabily (29), ele é pai de Davi Lucca (13), fruto da relação com Carol Dantas (31), Helena, de seis meses, da relação com Amanda Kimberlly (31), Mavie, do noivado com Bruna Biancardi, com quem espera o nascimento de Mel, sua quarta filha.

Em 2023, Neymar se envolveu em polêmicas após ter uma traição exposta. À época, Biancardi estava grávida de Mavie, e o atleta chegou a usar as redes sociais para se pronunciar publicamente sobre o caso e pedir perdão para a namorada. Após um período separado, os dois reataram a relação.

PATRIMÔNIO MILIONÁRIO

Neymar possui uma grande quantidade de bens, como diversos imóveis, carros, jatinhos particulares, iate e até mesmo helicóptero. Em 2024, de acordo com a Forbes, sua fortuna foi avaliada em US$ 110 milhões, o equivalente a cerca de R$ 638 milhões.

Ele ocupa o terceiro lugar na lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, e está em sétimo entre os atletas mais bem pagos da terra. Em 2017, sua transferência do Barcelona para o PSG foi a mais cara da história, custando US$ 263 milhões, cerda de R$ 1,5 bilhão.

