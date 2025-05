Mulher do cantor Cristiano presta bela homenagem no aniversário da filha

A influenciadora digital Paula Vaccari, mulher do cantor Cristiano, celebrou o aniversário de oito anos da filha, Pietra, com uma homenagem especial

Paula Vaccari usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha mais velha, Pietra. A menina, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, completou oito anos nesta quinta-feira.

Em seu perfil, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos da herdeira, incluindo algumas de quando ela era bebê e outros mais recentes. Além disso, ela mostrou uma imagem da festa de aniversário da primogênita, que teve como tema os personagens Stitch e Angel, e a parabenizou.

"Hoje meu mundo rosa completa 8 aninhos, quanta alegria você me trouxe filha, quantos ensinamentos, quanto me ensinou sobre se doar pelo outro, como você me ensina todos os dias!!

Eu te amo meu amor, peço que Jesus guie cada passo nessa longa estrada que você irá percorrer ainda, que Maria te cubra com o manto sagrado. Te desejo as coisas mais lindas do mundo. Feliz aniversário, Pipi", declarou a famosa na legenda.

Além de Pietra, Paula Vaccari e Cristiano também são pais de Cristiano, que completou cinco anos em fevereiro, e de Miguel, de um.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Vaccari (@paulavaccari)

Cristiano recorda angústia em batalha do filho pela vida

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, emocionou o público ao recordar um momento delicado que passou logo após o nascimento do filho caçula, Miguel, fruto de seu casamento com Paula Vaccari.

O casal deu um testemunho de fé em um filme a respeito do ocorrido. O herdeiro do artista, que nasceu com cardiopatia, precisou realizar uma cirurgia meses após chegar ao mundo. Ao longo do relato, os dois falaram sobre o medo de perder o bebê.

"Ele [Miguel] começou a piorar na barriga. Ele tinha tudo e de repente quando ele nasceu e as coisas aconteceram e ele tinha nada… Ele precisou operar. Conseguimos segurar até o quinto mês de vida. Ele ganhou peso, imunidade e um dia antes a gente estava em São Paulo para um exame que precisava fazer do coração que ia mapear a cirurgia… o enfermeiro disse que ele precisava ser sedado e eu não sabia…", relembrou Cristiano e Paula. Confira o relato completo!

Leia também:Carol Celico abre o coração ao comemorar o aniversário do filho caçula