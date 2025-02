Mulher do cantor Cristiano encanta ao comemorar o aniversário do filho

Paula Vaccari, mulher do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, postou fotos inéditas ao comemorar o aniversário de cinco anos do filho

Paula Vaccari, esposa do cantor sertanejo Cristiano, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para comemorar o aniversário de cinco anos do filho, Cristiano.

A influenciadora digital compartilhou várias fotos do herdeiro se divertindo e também mostrou o café da manhã especial que ele ganhou nesta manhã, e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia que o meu príncipe completa 5 aninhos, meu Deus como passa rápido", disse ela no começo do texto.

"De tudo que eu posso te desejar filho, o mais importante é que Jesus sempre conduza os seus passos e assim todo o restante ficará bem!!! Eu te amo, amo muito e agradeço a Deus por ter o privilégio de ser sua mãe. Você me encanta com seu jeito carinhoso, educado, amigo, irmão companheiro que é. Tenho orgulho do homem que irá se tornar, pois é na infância que plantamos os frutos, e você é muito amado por nós. Que Deus te abençoe e Maria te cubra com o manto sagrado", finalizou.

Vale lembrar que Cristiano ganhou há alguns dias uma festa com o tema 'Batwheels'. Em seu perfil, Paula mostrou os detalhes da comemoração. "Comemorando os 5 aninhos do nosso Titiano. Te amamos muito filho e temos muito orgulho do menino de ouro que você é", escreveu a influencer na legenda da publicação.

Além do menino, Paula e Cristiano também são pais de Pietra, de sete anos, e de Miguel, que completou um aninho em junho do passado.

Confira os posts:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Vaccari (@paulavaccari)

Zé Neto e Cristiano celebram volta aos palcos

Em dezembro do ano passado, Zé Neto e Cristiano subiram juntos aos palcos para o show que marca o retorno de Zé Neto após um tratamento contra depressão. Pelas redes, a dupla compartilhou registros da apresentação, no interior de Santa Catarina:

"Que felicidade estar de volta aos palcos, vivendo novamente essa energia que tanto amamos! Ontem foi incrível em Massaranduba, obrigado pela recepção cheia de carinho e por cantarem com a gente!", no vídeo postado é possível ver a ansiedade de Zé Neto momentos antes de entrar no palco, além da reação dos fãs. Saiba mais!

