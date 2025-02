Mulher de Zé Neto mostra detalhes da comemoração do aniversário do cantor

A influenciadora digital Natália Toscano compartilhou imagens da comemoração do aniversário de 35 anos do cantor Zé Neto

Natália Toscano usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário do marido, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, que completou 35 anos no último dia 9.

O artista comemorou o novo ciclo na igreja e també ganhou um bolo da família. Em uma das fotos postadas pela influenciadora digital, Zé Neto aparece sorridente ao lado dos filhos, José Filho, de sete anos, e Angelina, de quatro.

Ao dividir as imagens da celebração, Natália parabenizou o amado com uma bela declaração. "E foi assim que comemoramos sua vida, Zé Neto, buscando Jesus, semeando o amor DELE em nossos filhos! E eu só peço para que ELE te proteja, te dê muita saúde e paz para que você continue brilhando por onde passar. Eu te amo muito e sou grata a Deus pela família linda que formamos! Parabéns pra você nesse novo ciclo que se inicia em sua vida, gato", escreveu a influencer na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Zé Neto e Cristiano celebram volta aos palcos

No dia 13 de dezembro do ano passado, Zé Neto e Cristiano subiram juntos aos palcos para o show que marca o retorno de Zé Neto após um tratamento contra depressão. Pelas redes, a dupla compartilhou registros da apresentação, no interior de Santa Catarina.

"Que felicidade estar de volta aos palcos, vivendo novamente essa energia que tanto amamos! Ontem foi incrível em Massaranduba, obrigado pela recepção cheia de carinho e por cantarem com a gente!", no vídeo postado é possível ver a ansiedade de Zé Neto momentos antes de entrar no palco, além da reação dos fãs. Os artistas ficaram afastados dos palcos por três meses por questões de saúde. Confira!

Leia também:Esposa de Zé Neto, Natália Toscano mostra momento religioso com o cantor