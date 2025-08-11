Mulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família

Carol Batista Leite, mulher de Kaká, compartilhou um vídeo mostrando a comemoração de seu aniversário de 30 anos; confira
Carol Batista Leite usou as redes sociais para mostrar a comemoração do seu aniversário. A mulher do ex-jogador de futebol Kaká completou 30 anos nesta segunda-feira, 11, e celebrou ao lado da família.
Para comemorar o novo ciclo, a modelo ganhou uma festa em casa com um bolo de dois andares e muitos doces, além disso, o local foi decorado com algumas bexigas e flores. No vídeo publicado no feed do Instagram, a aniversariante aparece toda sorridente ao lado do marido e das duas filhas, Esther, de quatro anos, e Sarah, de dois.
Na legenda da publicação, Carol falou sobre completar 30 anos. "Todo ano a gente faz aniversário, mas não é todo ano que se faz 30 anos! 30 anos de muita gratidão a Deus por tantas bençãos! Obrigada tb por tantas mensagens de carinho por aqui!", escreveu a famosa.
Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns, Carol. Deus te abençoe hoje e sempre", disse uma seguidora. "Parabéns, Carol! Deus abençoe sua vida e que esse novo ciclo seja cheio da presença de Deus sobre sua vida, cheio de paz, de alegria e de muitas bençãos. Feliz aniversário", comentou outra. "Parabéns, Carol! Que o Senhor Jesus te abençoe e ilumine sempre seus caminhos. Muita saúde, paz e livramento", desejou uma terceira.
Mais cedo, Carol ganhou uma bela declaração do marido, Kaká. O ex-jogador de futebol compartilhou algumas fotos dos dois juntos e abriu o coração. "11.08. Hoje é dia de celebrar a vida da minha esposa, minha amiga, minha parceira. Meu coração se enche de gratidão a Deus por você existir. Esse é o seu nono aniversário que passamos juntos. Te conheci você tinha 21 anos, linda, repleta de força e coragem. Hoje, você completa 30 anos, carregando o brilho de quem caminha com Cristo, e ainda mais linda."
"Juntos seguimos construímos e colecionando momentos inesquecíveis, na praia, na neve, no campo, voando, onde for, só tenho uma certeza, se estivermos juntos vai ser especial. Que o Senhor te cubra com favor, te guie em cada passo e te faça transbordar de alegria. Feliz aniversário, meu amor, Carol. Te amo pra sempre", disse Kaká.
Confira:
Ver essa foto no Instagram
A modelo Carol Leite, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, expôs o motivo pelo qual o casal não revela qual igreja frequenta. A justificativa foi dada em resposta a um seguidor, que questionou se eles vão a alguma igreja. Em story publicado no perfil dela do Instagram, a influencer explicou a decisão tomada por eles. "Sim, frequentamos! Mas eu não divulgo porque queremos continuar frequentando em paz", escreveu na imagem.
Leia também:Carol Leite se declara para Kaká em data especial: 'Coração lindo'
|Giovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
|Mulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
|Astrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa
|Âncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'
|Climão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos
|Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma
|Iza admite se sentir culpada por maternidade de Nala e revela dificuldades
|Príncipe Harry e Meghan Markle renovam a parceria com a Netflix após rumores
|Filha de Gugu Liberato impressiona com declaração para o namorado: 'Melhor decisão'
|Médica alerta após relato de João Vicente de Castro: 'É essencial para a saúde do fígado'