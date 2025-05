Mulher de Faustão impressiona com homenagem no aniversário do filho caçula

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, compartilhou fotos raras do filho caçula, Rodrigo, que completou 17 anos nesta terça-feira (20)

Luciana Cardoso chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de seu filho caçula, Rodrigo Silva, que completou 17 anos nesta terça-feira, 20.

A mulher do apresentador Fausto Silva dividiu fotos de vários momentos ao lado do herdeiro, incluindo uma dele criança e também ao lado dos irmãos, Larae João Silva, e do cunhado, Julinho Casares, e rasgou elogios para ele.

"Meu amor!!!! Que benção é você em nossas vidas. Uma pessoa da melhor qualidade: amável, maduro, dedicado, forte, leal, correto, doce, inteligente e muito carinhoso. Que presente poder chamá-lo de filho!", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Luciana se declarou para Rodrigo. "Parabéns pelo seu aniversario. Que você tenha sempre muita saúde e que esse sorriso lindo continue sempre iluminando as nossas vidas. Feliz 17 anos! Te amo demais!", completou.

Os internautas parabenizaram o rapaz nos comentários. "Que lindo, saúde!", disse uma seguidora. "Parabéns e muitas felicidades", desejou outra. "Que fotos lindas. Parabéns! Rodrigo, muita saúde e alegrias", falou uma fã. "Meu Deus... Lu, vi ele bebê... o tempo voa, né??? Parabéns para ele e para você, super mãezona", comentou mais uma.

Confira:

Faustão encanta ao se declarar para Luciana Cardoso no SBT

Recentemente, Luciana Cardoso participoo do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, exibido pelo SBT. Ela estava acompanhada pelos filhos João Guilherme e Rodrigo, frutos de seu relacionamento com Fausto Silva, e foi surpreendida ao receber uma declaração mais do que especial do amado.

"Hoje é um dia especial por ser Dia das Mães... então eu aproveito para fazer homenagem a uma mulher extraordinária. Por mais que eu tenha delirado na minha vida ou sonhado, jamais pensei que eu fosse ter na minha vida uma companheira, uma mulher que fosse na arte de educar, na arte de ser mãe, mais do que perfeita em todos os sentidos. E essa mulher é uma referência disso, Luciana Cardoso (...)", disse o apresentador. Veja a declaração completa!

