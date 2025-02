Monique Evans abre o coração no aniversário da esposa: 'Ela me completa'

Nas redes sociais, a apresentadora Monique Evans prestou uma bela homenagem para a esposa, Cacá Werneck, em seu aniversário

Monique Evans usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Cacá Werneck, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 18.

A apresentadora postou fotos em clima de romance com a amada e não poupou elogios. "Hoje é o dia dela!!! Meu amor tá fazendo aniversário!!! Parabéns por você ser essa pessoa ímpar", escreveu a famosa no começo da legenda.

"Não existe 2 Cacás. Essa mulher é um furacão no palco e a mulher mais sensível que conheci. Fiel, honesta, engraçada.. uma figura!!! Ela me completa. Minha companheira, amiga, namorada, esposa… te amo demais. Parabéns e toda felicidade do mundo", declarou a artista.

Nos comentários, Cacá agradeceu a mensagem da esposa. "Você é o maior presente que Deus me deu nessa vida! Te amo incondicionalmente!!!! Ser sua mulher, me casar com você foi a realização do meu maior sonho!!! Agradeço todos os dias pela sua vida ao meu lado… e para sempre!!!! Um amor de outras vidas ninguém separa!!! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo!!!! Minha Nique", escreveu ela.

Monique Evans revela motivo do afastamento da filha, Bárbara Evans

A apresentadora Monique Evans voltou a falar sobre sua relação com a filha, a modelo e influenciadora Bárbara Evans, que revelou recentemente que as duas estão afastadas. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a esposa de Cacá Werneck contou o motivo de a relação entre elas estar estremecida.

Segunda a artista, o motivo foi um problema familiar. "A Bárbara não veio ao aniversário da avó dela de 90 anos. A nossa briga foi por isso", detalhou ela, que também falou sobre as declarações da filha sobre cuidar de sua saúde. "Eu nunca pedi que ela viesse me ajudar. Primeiro porque eu não preciso que ninguém tome conta de mim. Eu me trato, tomo remédio. A minha mulher está aqui para me ajudar. Ela não veio para o aniversário de 90 anos da avó, você acha que ela viria por mim?", detalhou.

