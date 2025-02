Mirella Santos celebra aniversário de 1 ano da filha, Luna: 'Minha doçurinha'

Ela cresceu! A influenciadora Mirella Santos fez uma declaração emocionante em comemoração ao primeiro ano de vida da filha, Luna

Dia de festa na casa de Mirella Santos! A influenciadora digital iniciou esta sexta-feira, 7, celebrando o aniversário de 1 ano da filha, Luna Gabriela, fruto de seu casamento com o surfista Gabriel Farias.

Por meio das redes sociais, Mirella publicou uma sequência encantadora de registros especiais da pequena em diversos momentos em família, incluindo as primeiras palavras e os primeiros passos da bebê. Na legenda, a famosa ressaltou seu grande amor pela herdeira.

"1 ano do maior amor que já senti na vida, que Deus te abençoe e te livre de todo mal minha doçurinha, mamãe vai estar sempre aqui pra te proteger e te dar muito amor", declarou a mamãe coruja. Quem também prestou uma homenagem emocionante à pequena Luna foi Mariely Santos, irmã gêmea de Mirella.

"Só em olhar essas fotos eu vejo como o tempo voa, hoje Lulu de titia faz 1 aninho, parece que foi ontem que nasceu fazendo todo mundo chorar de alegria, tão inteligente, carinhosa, boazinha. Eu te amo demais meu amor, titia vai tá sempre aqui pra você", escreveu ela.

Há alguns dias, Mirella Santos revelou aos seguidores que fará uma festa especial para comemorar o primeiro ano de vida da filha. Apesar de ainda não ter divulgado a data oficial do evento, a influenciadora digital mostrou que já está na reta final dos preparativos para o grande dia.

Mirella Santos relata pânico em voo após falha técnica

Recentemente, Mirella Santos contou que passou por um susto nos ares. Após uma viagem de avião na companhia do marido, Gabriel Farias, e com a filha do casal, Luna, ela contou que a aeronave detectou uma falha técnica e deu detalhes dos momentos de desespero.

Bastante emotiva, Mirella ainda compartilhou um áudio do piloto informando o momento em que o pouso foi feito com segurança; confira detalhes!

