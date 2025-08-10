CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’
Datas Especiais / DIA DOS PAIS

Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’

No Dia dos Pais, Maurício Meirelles conta em entrevista à CARAS Brasil como a paternidade o transformou como pessoa e profissional

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 14h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maurício Meirelles compartilha momentos em família - Foto: Reprodução/Instagram
Maurício Meirelles compartilha momentos em família - Foto: Reprodução/Instagram

A paternidade mudou o significado de vida para Maurício Meirelles (41). Pai de Gabriel Borges (8), fruto do seu casamento com Emily Borges, o apresentador do Aberto ao Público (Globo) conta que a chegada do filho transformou sua forma de enxergar o mundo e até influenciou suas escolhas profissionais. Entre risos e reflexões, ele admite que ser pai o tornou mais paciente, responsável e consciente da importância de estar presente nos pequenos momentos, que, segundo ele, são os que realmente ficam na memória. 

"Meu filho me ensinou que ele é uma esponja que absorve os meus comportamentos e os comportamentos da minha mulher. Então quando você percebe isso, você resolve melhorar para ele não pegar as coisas ruins. Ter um filho também é algo excelente para a sociedade, porque você não quer permanecer os seus erros para alguém que está surgindo, então você melhora, você tenta resolver problemas que não vão passar para ele. Mudou muito a forma como eu lido com as coisas, o meu filho também é uma cura", declara o humorista em entrevista à CARAS Brasil

Quando Gabriel nasceu, Maurício Meirelles decidiu ajustar sua rotina para estar mais presente em casa. “Assim que meu filho nasceu, coloquei no meu planejamento ficar pelo menos três meses sem trabalhar para ajudar em casa e dar suporte para a minha esposa. Mas foi tanta coisa nova que surgiu, tanta ideia engraçada, que eu acabava saindo para fazer uma apresentação rápida ali do lado, só para desabafar sobre a experiência de ter um recém-nascido. Quando você vive essas novas experiências, surgem piadas, novas formas de lidar com situações, novas vivências, e isso também é engraçado. O nascimento do Gabriel me trouxe muito material que eu precisava desabafar, nem que fosse ali na esquina, falando 10, 15 minutos sobre o assunto, e depois voltando para casa para fazer meu turno de amamentação, de cólica e dos problemas pós-gravidez”, revela.

Maurício Meirelles afirma que incentiva o filho a seguir o caminho que desejar, desde que faça com dedicação e excelência. “Tudo que eu quis fazer na vida, fiz com a condição de me dedicar e fazer o melhor possível. Se ele tiver essa filosofia, seja para engenharia ou comédia, eu vou apoiar”, diz. Para sorte do pai, Gabriel está mesmo inclinado para engenharia.

Quando o trabalho e a família entram em conflito, Maurício Meirelles não hesita em escolher o que é mais importante para ele. O apresentador revela como passou a priorizar momentos simples, mas preciosos, ao lado do filho, mesmo que isso signifique abrir mão de compromissos profissionais. Para ele, a família sempre vem em primeiro lugar.

“Quando você cancela show com dinheiro alto para ir ver uma apresentação de dois minutos e meio do seu filho dançando a música do Baobá, é porque você resolveu fazer coisas que você nunca imaginaria pelo seu filho. E já tive muitas oportunidades de fazer isso e não me arrependo de nenhuma. Minhas apresentações acontecem em finais de semana, mas eu as reajusto todas de acordo com as participações do meu filho. Eu nunca imaginaria que pudesse privilegiar tanto minha família em vez do trabalho, que é algo que eu amo fazer. Isso mudou muito. Minha prioridade é minha família sempre”, afirma.

VEJA PUBLICAÇÃO DE MAURÍCIO MEIRELLES:

Paulo Henrique Lima

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

Maurício Meirelles

Leia também

Amor!

Graciele Lacerda mostra surpresa para Zezé Di Camargo - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra surpresa de Dia dos Pais que fez para Zezé

Homenagem

Junior Lima é pai de Otto e Lara - Foto: Reprodução /Instagram; @lally.z

Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'

DIA DOS PAIS

O chef Henrique Fogaça - Foto: Reprodução/Instagram @henrique_fogaca74

Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'

Dia dos Pais

Leo Santana e Liz - Foto: Reprodução / Instagram

Leo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz

Família reunida!

Neymar Jr comemora o Dia dos Pais com os 4 filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais

Amor!

Paolla Oliveira mostra fotos inéditas com o pai - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira mostra momentos inéditos da intimidade com o pai

Últimas notícias

Zé Felipe revela se já beijou alguém desde fim do casamentoZé Felipe revela se já beijou após se separar de Virginia Fonseca
O jornalista Tiago LeifertMédica explica tratamento de doença que fez Tiago Leifert perder 10 kg: 'Informação'
Galvão Bueno marca presença no casamento da neta Victória BuenoNeta de Galvão Bueno se casa em cerimônia luxuosa
Junior Lima é pai de Otto e LaraFilhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'
Virginia ganha caixa luxuosa de morango do amorVirginia ganha caixa de morango do amor avaliada em mais de R$ 11 mil; veja
O chef Henrique FogaçaHenrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'
Zé Vaqueiro e DanielZé Vaqueiro abre o coração sobre ser pai: 'Amar de um jeito que eu nem imaginava'
Leo Santana e LizLeo Santana revela como a paternidade transformou sua vida e fala da relação especial com a filha Liz
Neymar Jr comemora o Dia dos Pais com os 4 filhosNeymar Jr exibe a 1ª foto com os 4 filhos no Dia dos Pais
Maurício Meirelles compartilha momentos em famíliaMaurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade