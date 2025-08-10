Maurício Meirelles largou a carreira para apoiar a esposa no puerpério: ‘Meu filho me ensinou’

No Dia dos Pais, Maurício Meirelles conta em entrevista à CARAS Brasil como a paternidade o transformou como pessoa e profissional

A paternidade mudou o significado de vida para Maurício Meirelles (41). Pai de Gabriel Borges (8), fruto do seu casamento com Emily Borges, o apresentador do Aberto ao Público (Globo) conta que a chegada do filho transformou sua forma de enxergar o mundo e até influenciou suas escolhas profissionais. Entre risos e reflexões, ele admite que ser pai o tornou mais paciente, responsável e consciente da importância de estar presente nos pequenos momentos, que, segundo ele, são os que realmente ficam na memória.

"Meu filho me ensinou que ele é uma esponja que absorve os meus comportamentos e os comportamentos da minha mulher. Então quando você percebe isso, você resolve melhorar para ele não pegar as coisas ruins. Ter um filho também é algo excelente para a sociedade, porque você não quer permanecer os seus erros para alguém que está surgindo, então você melhora, você tenta resolver problemas que não vão passar para ele. Mudou muito a forma como eu lido com as coisas, o meu filho também é uma cura", declara o humorista em entrevista à CARAS Brasil.

Quando Gabriel nasceu, Maurício Meirelles decidiu ajustar sua rotina para estar mais presente em casa. “Assim que meu filho nasceu, coloquei no meu planejamento ficar pelo menos três meses sem trabalhar para ajudar em casa e dar suporte para a minha esposa. Mas foi tanta coisa nova que surgiu, tanta ideia engraçada, que eu acabava saindo para fazer uma apresentação rápida ali do lado, só para desabafar sobre a experiência de ter um recém-nascido. Quando você vive essas novas experiências, surgem piadas, novas formas de lidar com situações, novas vivências, e isso também é engraçado. O nascimento do Gabriel me trouxe muito material que eu precisava desabafar, nem que fosse ali na esquina, falando 10, 15 minutos sobre o assunto, e depois voltando para casa para fazer meu turno de amamentação, de cólica e dos problemas pós-gravidez”, revela.

Maurício Meirelles afirma que incentiva o filho a seguir o caminho que desejar, desde que faça com dedicação e excelência. “Tudo que eu quis fazer na vida, fiz com a condição de me dedicar e fazer o melhor possível. Se ele tiver essa filosofia, seja para engenharia ou comédia, eu vou apoiar”, diz. Para sorte do pai, Gabriel está mesmo inclinado para engenharia.

Quando o trabalho e a família entram em conflito, Maurício Meirelles não hesita em escolher o que é mais importante para ele. O apresentador revela como passou a priorizar momentos simples, mas preciosos, ao lado do filho, mesmo que isso signifique abrir mão de compromissos profissionais. Para ele, a família sempre vem em primeiro lugar.

“Quando você cancela show com dinheiro alto para ir ver uma apresentação de dois minutos e meio do seu filho dançando a música do Baobá, é porque você resolveu fazer coisas que você nunca imaginaria pelo seu filho. E já tive muitas oportunidades de fazer isso e não me arrependo de nenhuma. Minhas apresentações acontecem em finais de semana, mas eu as reajusto todas de acordo com as participações do meu filho. Eu nunca imaginaria que pudesse privilegiar tanto minha família em vez do trabalho, que é algo que eu amo fazer. Isso mudou muito. Minha prioridade é minha família sempre”, afirma.

