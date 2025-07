Matheus Vargas presta homenagem especial no aniversário de Leonardo

O cantor Matheus Vargas escreveu uma mensagem especial para o pai, o cantor Leonardo, que completou 62 anos nesta sexta-feira (25)

O cantor Leonardo completou 62 anos de vida nesta sexta-feira, 25, e ganhou uma homenagem especial de Matheus Vargas, seu filho com a ex-Banana Split Liz Vargas.

Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma foto ao lado do pai e também um vídeo em que o aniversariante aparece em um momento de descontração em família, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje o dia é todo dele! Parabéns Emival, que Deus continue te abençoando cada vez mais e mais e que ele preserve esse seu jeitin único de ser pra sempre! Kkk te amuu!", declarou o jovem na legenda da publicação.

Além de Matheus, outros filhos de Leonardo prestaram homenagens nas redes sociais. Monyque Isabella Costa recordou cliques de sua infância ao lado do pai e parabenizou o cantor. "Feliz aniversário, pai! Que Deus te guarde, te abençoe e te dê muitos anos de vida pra continuarmos dividindo muitas alegrias juntos! Te amo", escreveu a jovem.

Já Zé Felipe postou um vídeo ao lado de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e homenageou o artista. "Gato Leonardo, hoje o dia é todo seu. Que orgulho ser seu filho, você é minha referência e inspiração. Nós te amamos, PAI! Parabéns, que Deus abençoe cada dia mais a vida do senhor", disse o cantor.

Poliana Rocha faz declaração emocionante no aniversário de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, não deixou de fazer uma homenagem no aniversário do sertanejo nesta sexta-feira, 25 de julho. Juntos há mais de 30 anos, a empresária relembrou momentos românticos com ele e fez a declaração usando uma música dele.

"Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor. Seu jeito brincalhão, essa forma única de ver a vida com bom humor, é uma das coisas que mais me encantam em você. Amo como você transforma momentos simples em lembranças inesquecíveis, como consegue arrancar um sorriso meu mesmo quando o dia está difícil. Que Deus te abençoe com muita saúde, paz e sabedoria, e que essa sua alegria continue sendo nossa luz diária. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!", declarou-se. Veja a publicação!

