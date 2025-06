Marília Gabriela mostra como comemorou seu aniversário de 77 anos: 'Fiquei tão feliz'

A jornalista Marília Gabriela completou 77 anos de vida no último sábado, 31, e comemorou a data em grande estilo. Veja como foi!

A jornalista Marília Gabriela completou 77 anos de vida no último sábado, 31, e comemorou a data em grande estilo. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou que seu filho, o ator Theodoro Cochrane, a levou para almoçar em um restaurante.

"No infinito em preto e branco do Dalva e Dito, restaurante do querido Alex Atala, comemorei meu aniversário no sábado 31/05 levada pelo meu filhote. Fiquei tão feliz, trocamos tanto, depois voltamos caminhando pela famosa Oscar Freire que estava cheia de gente dentro e fora das lojas. E ainda falávamos sem parar. Foi bom envelhecer nesse dia formidável!", escreveu ela.

No dia de seu aniversário, ela foi surpreendida com um declaração em seu aniversário feita pelo ex-marido, o ator Reynaldo Gianecchini. Para a mensagem especial, ele reuniu uma série de fotos ao lado dela. Veja mais!

Marília Gabriela comemora aniversário ao lado do filho — Foto: Reprodução/ Instagram

Marília Gabriela anuncia aposentadoria

Recentemente, Marília Gabriela anunciou que decidiu se aposentar. Por meio de uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma foto vestindo uma camiseta com a inscrição em inglês: "Aposentada. Adjetivo. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. Olhe também: não é mais meu problema'.

"Sim, é o que está escrito: aposentada, fazendo o que eu quero, quando quero e pronto, não se fala mais nisso… só viajar e fazer Teatro… por enquanto. Daí pergunto: pra que mais ?????", ela iniciou na legenda da publicação.

Ela ainda relembrou um momento de nostalgia. "Ps. Ah… sim… minha primeira carteira de trabalho, um “caco”, mostra que fui admitida na Rádio Televisão Paulista (Globo) em 1º de abril de 1970. Encontrei-a hoje numa gaveta! Vida que segue. Beijos nesta segundona barulhenta, desta sua e sempre, G..", finalizou.

