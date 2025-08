Marido de Simone Mendes impressiona com carta aberta no aniversário do filho

Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, escreveu uma carta aberta para comemorar o aniversário de 11 anos do filho, Henry

O empresário Kaká Diniz usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Henry Diniz. O menino completou 11 anos neste domingo, 3. Em seu perfil oficial, o marido da cantora Simone Mendes compartilhou várias fotos com o aniversário e momentos em família e abriu o coração com uma bela declaração.

"Carta aberta ao meu filho. Meu filho, como eu te amo. Por anos eu escrevi declarações para você poder ler quando crescesse. Hoje eu escrevo, na certeza de que você não só entenderá, mas sentirá o significado de cada palavra que saiu direto do meu coração", disse ele no começo do texto.

"Você foi sonhado por nós, mas acima de tudo, você foi planejado por Deus. Nem em meus maiores sonhos eu poderia pedir que você fosse exatamente como é, pois Deus nos presenteou além. Você é além de uma expectativa humana, você é uma idealização divina. Me constrange sua forma carinhosa de amar as pessoas; seu jeito meigo de tratar a todos; seu senso de justiça que repudia qualquer injustiça, seja ela com quem você ama, ou até com os desconhecidos", afirmou.

"Você é minha melhor versão, filho. Como diz o significado do seu nome: HENRY: GOVERNANTE DA CASA. Lembra o que eu falo quando vou viajar? “Agora você é o homem da casa e cuida das nossas mulheres”. Você nasceu com liderança, um espírito protetor, senso de responsabilidade, inteligente e sábio. Na dor, eu tenho colo. No erro, eu tenho repreensão. Na dúvida, eu te dou a direção. Na alegria, eu tenho para você a multiplicação. Eu oro a Deus todos os dias para que você tenha os melhores dias aqui nesse planeta, sempre conservando seu coração puro com a inocência de uma criança. Como eu te amo meu filho", declarou.

"Conta com minha vida, se um dia for preciso. Eu tô aqui pra você, sempre! Eu tô aqui! Que o Senhor multiplique seus dias aqui, te trazendo paz de espírito, te conservando essa criança incrível e amorosa, trazendo alegria por onde passa. Parabéns filho. Papai te ama incondicionalmente mais e mais e mais! Te amo @henrydinizof", finalizou a homenagem.

Além de Henry, Kaká e Simone, que completam 12 anos de casamento em janeiro deste ano, também são pais de Zaya, de quatro anos.

Kaká Diniz impressiona ao revelar valor do cachê de Simone Mendes

Kaká Diniz, marido e empresário de Simone Mendes, participou do podcast Pela Fechadura e impressionou ao revelar quanto a cantora cobra para realizar um show. A revelação aconteceu após o apresentador sugerir que o cachê da artista deveria ser em torno de R$ 500 mil.

"Um pouquinho mais. Hoje, o cachê mínimo da Simone é de R$ 750 mil. Até um Réveillon, que custa mais de R$ 1,7 milhão", contou Kaká. Além disso, o empresário reforçou que está tudo previsto em contrato.

"A Simone vai chegar lá com o avião dela, a banda dela, com logística. O transporte é com ela, o hotel é com ela, está incluso. Se o evento for só com a Simone, às vezes ela leva o led dela, a luz dela porque a Simone tem o cenário do show dela. Para o show ser completo, precisa montar o led da forma dela. Ou o cara monta, ou a gente leva e monta o nosso".

Sobre os pedidos da artista, Kaká afirmou que Simone não faz questão de camarim e que não costuma pedir muitas extravagâncias. "Ela gosta do arrozinho dela com carne lá para comer, às vezes um sushi. Às vezes, nem come", admitiu.

