Marcio Garcia impressiona com homenagem para o filho: 'Mudou minha vida'

O apresentador Marcio Garcia chamou a atenção ao postar fotos do filho mais velho, Pedro, e prestar uma bela homenagem no aniversário do herdeiro

Marcio Garciausou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Pedro. O jovem, fruto de seu casamento com Andréa Santa Rosa, completou 22 anos nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, o ator e apresentador compartilhou uma sequência de cliques do herdeiro e também dele ao lado da mãe e dos irmãos mais novos, Nina, de 20 anos, Felipe, de 16, e João, de 11, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é o dia de um cara muito especial! O dia daquele que mudou minha vida desde o instante em que chegou ao mundo. Pedro, meu filho, meu amigo, meu parceiro de jornada. Foi você quem me ensinou que ser coadjuvante na própria vida pode ser melhor do que ser protagonista, que viver para o outro é também uma forma linda de existir. Além de ser um filho extraordinário, você é um amigo querido, um irmão generoso que cuida, orienta, protege. Sempre atento a quem está à sua volta, sempre preocupado com todos", começou a homenagem.

"É impossível não lembrar do menino que, lá atrás, não era tão fã dos livros ou das salas de aula. Mas que hoje se transformou num excelente aluno, cheio de disciplina, empenho e brilho no olhar. Suas notas hoje são excelentes, mas mais bonito ainda é ver o homem que você está se tornando: disciplinado, se alimentando bem, fazendo exercícios, lendo diariamente, meditando todos os dias, estudando idiomas com determinação, comprometido em construir uma vida adulta sólida, mesmo aos 22 anos. Apesar de tão jovem, você já carrega uma mentalidade madura, responsável, de quem sabe o valor do esforço, do cuidado e do amor", acrescentou.

Marcio completou o texto falando do orgulho que sente do rapaz. "Você não é mais criança, e com certeza não é um coroa, mas é alguém que enxerga o mundo com profundidade e sensibilidade de quem já viveu bastante. Pedro, que orgulho sinto de você. Obrigado por ser esse filho maravilhoso, esse irmão incrível, esse amigo tão presente. Obrigado por me ensinar tanto, todos os dias. Que sua vida seja sempre repleta de conquistas, alegrias, saúde, paz e amor! Que Deus te abençoe hoje e sempre! Te amo, meu filho", finalizou.

Marcio Garcia e a esposa impressionam com corpos sarados

O apresentador Marcio Garcia compartilhou fotos de suas férias em família em Miami, nos EUA, e chamou a atenção ao abrir o álbum com um clique ao lado da esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa. O famoso publicou os registros e impressionou os internautas. Isso porque, o comunicador surgiu ao lado da amada em uma praia e a dupla, que cuida da saúde, não passou despercebida com seu físico sarado.

"Um pouco do nosso final de semana em Sunny Isles. Com direito a praia, jogo do Flamengo e ainda encontramos um tempo pra rever os amigos e cuidar da saúde… Se você tem mais de 40 anos entenda que fazer exercícios, é preciso! A musculação e o aeróbio têm que estar na sua rotina. Mesmo viajando sempre encontramos um lugar e um tempo pra manter a saúde em dia, só temos que ter cuidado com a sobremesa…", contou o famoso sobre continuar com a rotina de treinos mesmo fora de casa. Confira a publicação!

