Marcelo de Carvalho ganha declaração da esposa em seu aniversário: 'O maior coração'

A influenciadora digital Chris Pitanguy usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, o empresário Marcelo de Carvalho. O dono da RedeTV! completou 64 anos nesta sexta-feira, 1º, e para comemorar a data especial, ela compartilhou fotos raras com o amado e detalhou o jeito dele.

"Ele é o mais carinhoso, o melhor amante e ainda me faz rir o tempo todo. Adora me testar. Tem aquele charme irresistível. Lava, passa e cozinha, me beija na testa. Se emociona facilmente e ama família. Também tem os seus momentos de fúria. Ele tem o maior coração do mundão. Meu amor, você é especial. Não me canso de falar. É intenso e demonstra seu amor o tempo todo. Eu não poderia ter escolhido melhor", afirmou.

Já na legenda, Chris Pitanguy celebro a vida do marido. "Meu amor! Parabéns por mais um ano, você está cada dia melhor: melhor marido, e o mais lindo, te amo pra sempre", declarou a influencer na publicação.

Marcelo também ganhou um a homenagem de sua ex-esposa, a apresentadora Luciana Gimenez. Os dois foram casados entre 2006 e 2018 e são pais de Lorenzo Gabriel, de 14 anos. "Hoje é o seu dia, gordo! Sei o quanto você ama celebrar seu aniversário, cercado de família, alegria e boas risadas. Então, hoje, meu desejo é simples: que seu novo ano venha recheado de tudo o que te faz feliz, alegrias, comidas deliciosas, bons drinks, filhos por perto e muitos sorrisos", disse ela.

Quando Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy se casaram?

Juntos há quatro anos, Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy se casaram no dia 11 de maio deste ano. Na rede social, a jornalista e influenciadora digital postou fotos do momento especial e chamou a atenção ao exibir seus looks autênticos para a ocasião.

Para oficializar a união, ela apostou um vestido de uma estilista brasileira para a cerimônia e, depois, para o almoço, a influencer colocou um smoking de grife, comprado em Paris, na França. "11/05/2025. Afinal, casados! Eu escolhi usar 2 looks; um para a cerimônia, e outro para o almoço. Eu queria prestigiar uma estilista brasileira, então escolhi para a cerimônia um vestido da Paula Raia. Para o almoço, usei um smoking vintage que comprei em Paris! Foi um dia especial e muito emocionante… algo que encheu o meu coração de alegria. Aguardem que tem mais", contou ela.

