Marcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial

A atriz Leticia Spiller realizou uma homenagem especial ao ex-marido, Marcello Novaes, no aniversário de 63 anos do ator: 'Cara incrível'
O ator Marcello Novaes, que completou 63 anos de vida na última quarta-feira, 13, ganhou uma bela homenagem da ex-esposa, a também atriz Leticia Spiller. Por meio das redes sociais, a loira publicou uma sequência de fotos do aniversariante e mencionou sua grandeza como amigo, pai e artista.
Além de parabenizar Marcello por seu aniversário, Leticia também destacou o orgulho que sente da família que os dois formaram. Os atores foram casados entre 1995 e 2000 e são pais do ator Pedro Novaes, que esteve recentemente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo.
"Hoje é o dia desse cara incrível , amigo, paizão e grande artista! Muitos e mais sonhos realizados! Muita saúde! Todo amor que houver nessa vida! Tenho muito orgulho e gratidão por essa grande família que formamos e que é nossa", declarou Leticia Spiller na legenda da publicação.
Apesar do divórcio, os dois seguiram como grandes amigos e não escondem o carinho que sentem um pelo outro. Recentemente, durante uma conversa descontraída com os seguidores, a atriz abriu o coração ao falar sobre a ótima relação e boa convivência que possui com Marcello Novaes.
"É uma relação realmente muito linda e especial. Eu só posso agradecer. E espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido, porque quando um casal que tem filhos se separa, a gente precisa muito pensar nessa família, que ela não se dissolve. É uma família eterna, esses laços são eternos", declarou ela, na ocasião.
Recentemente, Marcello Novaes também abriu o coração ao falar sobre a boa convivência com suas ex-companheiras. Além de Leticia Spiller, o artista também foi casado com Sheyla Beta, mãe de seu filho mais novo, Diogo Novaes.
"Somos muito amigos. [...] Sheyla e Letícia frequentam a minha casa, almoçam, visitam os filhos... Tenho uma família muito unida, graças a Deus. Meus pais ficaram juntos até o fim", declarou o artista em entrevista ao site 'Splash'.
Além disso, o ator refletiu sobre como essas relações são harmoniosas devido às decisões que tomou em sua vida. "Eu acho que isso também é uma conquista, faz parte do equilíbrio que sempre busquei na vida. Terminamos os relacionamentos numa boa e mantivemos a união, galgada no que mais importa, que são os nossos filhos", concluiu Marcello Novaes.
