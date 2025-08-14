CARAS Brasil
  2. Marcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial
Datas Especiais / Aniversário

Marcello Novaes ganha declaração da ex, Leticia Spiller, em data especial

A atriz Leticia Spiller realizou uma homenagem especial ao ex-marido, Marcello Novaes, no aniversário de 63 anos do ator: 'Cara incrível'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 08h23

Marcello Novaes e Leticia Spiller
Marcello Novaes e Leticia Spiller - Foto: Repodução / Instagram

O ator Marcello Novaes, que completou 63 anos de vida na última quarta-feira, 13, ganhou uma bela homenagem da ex-esposa, a também atriz Leticia Spiller. Por meio das redes sociais, a loira publicou uma sequência de fotos do aniversariante e mencionou sua grandeza como amigo, pai e artista.

Além de parabenizar Marcello por seu aniversário, Leticia também destacou o orgulho que sente da família que os dois formaram. Os atores foram casados entre 1995 e 2000 e são pais do ator Pedro Novaes, que esteve recentemente no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo.

"Hoje é o dia desse cara incrível , amigo, paizão e grande artista! Muitos e mais sonhos realizados! Muita saúde! Todo amor que houver nessa vida! Tenho muito orgulho e gratidão por essa grande família que formamos e que é nossa", declarou Leticia Spiller na legenda da publicação.

Apesar do divórcio, os dois seguiram como grandes amigos e não escondem o carinho que sentem um pelo outro. Recentemente, durante uma conversa descontraída com os seguidores, a atriz abriu o coração ao falar sobre a ótima relação e boa convivência que possui com Marcello Novaes.

"É uma relação realmente muito linda e especial. Eu só posso agradecer. E espero que a gente possa inspirar também outras pessoas nesse sentido, porque quando um casal que tem filhos se separa, a gente precisa muito pensar nessa família, que ela não se dissolve. É uma família eterna, esses laços são eternos", declarou ela, na ocasião.

Marcello Novaes e Leticia Spiller são pais de Pedro Novaes - Foto: Reprodução/Instagram
Marcello Novaes e Leticia Spiller são pais de Pedro Novaes - Foto: Reprodução/Instagram

A relação de Marcello Novaes com as ex-esposas

Recentemente, Marcello Novaes também abriu o coração ao falar sobre a boa convivência com suas ex-companheiras. Além de Leticia Spiller, o artista também foi casado com Sheyla Beta, mãe de seu filho mais novo, Diogo Novaes.

"Somos muito amigos. [...] Sheyla e Letícia frequentam a minha casa, almoçam, visitam os filhos... Tenho uma família muito unida, graças a Deus. Meus pais ficaram juntos até o fim", declarou o artista em entrevista ao site 'Splash'.

Além disso, o ator refletiu sobre como essas relações são harmoniosas devido às decisões que tomou em sua vida. "Eu acho que isso também é uma conquista, faz parte do equilíbrio que sempre busquei na vida. Terminamos os relacionamentos numa boa e mantivemos a união, galgada no que mais importa, que são os nossos filhos", concluiu Marcello Novaes.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Leticia SpillerMarcello NovaesPedro Novaes
