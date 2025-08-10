CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Mano Walter fala sobre a paternidade e momentos especiais com os filhos
Datas Especiais / Dia dos Pais

Mano Walter fala sobre a paternidade e momentos especiais com os filhos

O cantor Mano Walter abre o coração sobre a paternidade e fala da relação com os filhos José e Maria Clara

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 10h53

Mano Walter com sua família
Mano Walter com sua família - Foto: Divulgação

O cantor Mano Walter, pai de José, de 4 anos, e Maria Clara, de 2 anos, falou com exclusividade para a CARAS Brasil sobre sua relação com os filhos e como a paternidade transformou sua vida. Entre histórias emocionantes, momentos engraçados e ensinamentos, o artista mostrou que, mesmo com a agenda intensa de shows, faz questão de estar presente no dia a dia das crianças.

“Ser pai é um amor que transborda”

Para Mano Walter, a paternidade é o maior presente que Deus poderia lhe dar. “É um sentimento que não cabe no peito, é amor que transborda. Cada sorriso deles é combustível pra minha vida”, disse, ressaltando que, além de cuidar e proteger, ser pai é também aprender diariamente.

Um pai amoroso e “bagunceiro”

O cantor se define como um pai que participa ativamente das brincadeiras e também das conversas importantes. “Sou aquele pai que gosta de brincar, correr, me jogar no chão. Mas também converso, oriento e estou sempre por perto. Meu estilo é esse: amoroso e bagunceiro”, revelou.

Momentos simples, mas inesquecíveis

Longe dos compromissos e da correria dos palcos, Mano Walter aproveita para levar os filhos à fazenda, mostrar os animais, andar a cavalo e curtir o clima do interior. “A gente ama assistir desenho juntos, comer bobagens, brincar pela casa… é nesses momentos simples que a gente vive as maiores alegrias”, contou.

Emoção desde o primeiro colo

O nascimento dos filhos está entre as lembranças mais emocionantes do cantor. “Quando peguei o José no colo pela primeira vez, chorei feito menino. Com a Maria Clara foi a mesma emoção. É um amor que a gente nem sabia que existia dentro da gente”, relembrou.

Crianças divertidas e cheias de novidades

Para Mano Walter, os filhos são uma fonte constante de surpresas e risadas. “Com criança pequena, tudo é novidade. Direto sou surpreendido com uma mania nova ou descoberta deles”, disse, destacando o quanto esses momentos o marcam.

Música no sangue

Mesmo tão novos, José e Maria Clara já mostram interesse pela música e adoram ver o pai cantando. “Quando estou no palco e eles estão por perto, é só alegria. Não sei se vão seguir nesse caminho, mas terão meu apoio em qualquer coisa que decidirem”, garantiu.

Dia dos Pais com gratidão

Com duas crianças pequenas, a data ganhou ainda mais significado para o artista. “Eles fazem cartinhas, desenham… é um dia de muita gratidão. Representa o que tenho de mais precioso: minha família”, afirmou.

Orgulho de ver os filhos crescendo

Ver os filhos desenvolverem personalidade própria emociona o cantor. “Me emociona ver eles aprendendo, falando, curiosos… e quando dizem ‘papai, te amo’, aí pronto, a gente derrete”, confessou.

Valores para a vida

Entre os maiores ensinamentos que quer transmitir, Mano Walter destaca a importância da bondade, do respeito, da humildade e da fé. “Quero que nunca se esqueçam de onde vieram, das raízes e da família. E, se quiserem ser vaqueiros ou cantores, o pai apoia demais!”, completou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

dia dos paisentrevistaMano Walterfilhos de mano walter

