Mano Walter fala sobre a paternidade e momentos especiais com os filhos

O cantor Mano Walter abre o coração sobre a paternidade e fala da relação com os filhos José e Maria Clara
O cantor Mano Walter, pai de José, de 4 anos, e Maria Clara, de 2 anos, falou com exclusividade para a CARAS Brasil sobre sua relação com os filhos e como a paternidade transformou sua vida. Entre histórias emocionantes, momentos engraçados e ensinamentos, o artista mostrou que, mesmo com a agenda intensa de shows, faz questão de estar presente no dia a dia das crianças.
Para Mano Walter, a paternidade é o maior presente que Deus poderia lhe dar. “É um sentimento que não cabe no peito, é amor que transborda. Cada sorriso deles é combustível pra minha vida”, disse, ressaltando que, além de cuidar e proteger, ser pai é também aprender diariamente.
O cantor se define como um pai que participa ativamente das brincadeiras e também das conversas importantes. “Sou aquele pai que gosta de brincar, correr, me jogar no chão. Mas também converso, oriento e estou sempre por perto. Meu estilo é esse: amoroso e bagunceiro”, revelou.
Longe dos compromissos e da correria dos palcos, Mano Walter aproveita para levar os filhos à fazenda, mostrar os animais, andar a cavalo e curtir o clima do interior. “A gente ama assistir desenho juntos, comer bobagens, brincar pela casa… é nesses momentos simples que a gente vive as maiores alegrias”, contou.
O nascimento dos filhos está entre as lembranças mais emocionantes do cantor. “Quando peguei o José no colo pela primeira vez, chorei feito menino. Com a Maria Clara foi a mesma emoção. É um amor que a gente nem sabia que existia dentro da gente”, relembrou.
Para Mano Walter, os filhos são uma fonte constante de surpresas e risadas. “Com criança pequena, tudo é novidade. Direto sou surpreendido com uma mania nova ou descoberta deles”, disse, destacando o quanto esses momentos o marcam.
Mesmo tão novos, José e Maria Clara já mostram interesse pela música e adoram ver o pai cantando. “Quando estou no palco e eles estão por perto, é só alegria. Não sei se vão seguir nesse caminho, mas terão meu apoio em qualquer coisa que decidirem”, garantiu.
Com duas crianças pequenas, a data ganhou ainda mais significado para o artista. “Eles fazem cartinhas, desenham… é um dia de muita gratidão. Representa o que tenho de mais precioso: minha família”, afirmou.
Ver os filhos desenvolverem personalidade própria emociona o cantor. “Me emociona ver eles aprendendo, falando, curiosos… e quando dizem ‘papai, te amo’, aí pronto, a gente derrete”, confessou.
Entre os maiores ensinamentos que quer transmitir, Mano Walter destaca a importância da bondade, do respeito, da humildade e da fé. “Quero que nunca se esqueçam de onde vieram, das raízes e da família. E, se quiserem ser vaqueiros ou cantores, o pai apoia demais!”, completou.
