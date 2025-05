Maíra Azevedo sobre maternidade: ‘mistura imperfeita entre amor, insanidade e resistência’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Maíra Azevedo fala do amor que sente pelos filhos, Aladê e Ayanna, e compartilha o quanto a maternidade exige de cada mulher

A CARAS Brasil teve a honra de conversar com mães que se desdobram para exercer os papeis da maternidade e vida profissional. A atriz, jornalista, escritora e influenciadora Maíra Azevedo (44), a Tia Má – mãe de Aladê Koman (17) e Ayanna Luiza (5) –, fala de sua experiência com a maternidade e compartilha o quanto ela exige muito de cada mulher.

“A maternidade, para mim, é a mistura imperfeita entre amor, dedicação, insanidade e resistência. É a capacidade de não desistir quando parece que a gente vai sucumbir. Porque por nossos filhos, a gente está sempre seguindo em frente”, diz Maíra. “A maternidade me transformou fazendo eu entender que eu preciso viver melhor, viver melhor comigo, com meus filhos e tentar, inclusive, encontrar uma nova relação com o mundo que me rodeia”, continua.

A atriz explica que a maternidade a fez entender que precisa estar bem para poder acolher os seus filhos e outras pessoas. “Ela me transforma todos os dias porque eu preciso ter consciência que eu não vou conseguir dar conta de tudo. A maternidade me mostra que eu preciso ser resiliente, mas eu preciso também ser consciente de que eu sou humana, porque essa ideia da mãe super-heroína muitas vezes nos desumanizou. Então, a maternidade foi me mostrando que eu vou errar, mas que eu preciso ter como norte a intenção e a vontade de acertar”, revela.

“A minha relação com meus filhos é uma relação que eu tento construir cotidianamente a partir do respeito. Nós somos amigos, nós somos amigas, mas meus filhos têm consciência de que eu sou a mãe. Então, existe ali uma hierarquia, eu tento criar uma relação horizontal, onde não tenha dúvidas, que eles podem falar pra mim tudo o que eles pensam, tudo o que eles acham, e a gente vai junto tentar construir a melhor alternativa”, emenda Maíra.

A artista ainda fala, com muito orgulho, da forte conexão entre Aladê e Ayanna. “O que eu mais admiro, inclusive, além da relação entre eu e eles, é a relação deles dois, onde percebo que mesmo com toda a diferença de idade, eles são amigos. Meus filhos sabem que têm um ao outro, e eu fico muito feliz porque tenho a sensação de dever cumprido, porque além de estabelecer essa relação respeitosa e a afetuosa entre eu e eles, consegui com que eles dois também se olhem com muito carinho, com muito afeto. Me sinto realmente uma vitoriosa”, comemora.

Questionada sobre o que mais deseja que os filhos aprendam com ela, Maíra destaca: “É não ser igual a mim. Não quero que meus filhos passem por coisas que passei, mas eu também preciso reconhecer que ser quem sou foi o que possibilitou que eles pudessem estar aqui. Eu quero que meus filhos aprendam a importância de amar e de dizer que ama. Sou uma pessoa que faz questão de demonstrar afeto. As pessoas que amo sabem que são amadas por mim, então quero que meus filhos aprendam isso”.

“E acho que eles já sabem, né? A gente tem o hábito se declarar cotidianamente, mas eu quero também que meus filhos aprendam a ser quem eles quiserem ser, e pra mim essa é a grande lição. Eu não quero que eles sejam como eu, quero que eles sejam como eles quiserem e se entendem e gostam de ser”, acrescenta.

E sobre o maior desafio da maternidade? “Para mim, é não enlouquecer (risos). E é muito importante dizer isso porque, parece que é só uma piada, mas a verdade é que muitas vezes a maternidade é enlouquecedora com a quantidade de conteúdo que a gente recebe de muita gente querendo dar dica, e muitas vezes a gente questiona: Será que estou fazendo a coisa certa? Será que sou uma boa mãe? A maternidade vem junto com culpa, com tensão”, reflete.

A atriz e jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, e os filhos, Aladê Koman e Ayanna Luiza - Fotos: Reprodução/Instagram

'O MAIOR DESAFIO É SEGUIR EM FRENTE'

“A gente se culpa por trabalhar demais, mas se a gente não trabalha, a gente não consegue assegurar o sustento dos nossos filhos. A maternidade, para mim, o maior desafio é seguir em frente, porque tem dia que a gente quer simplesmente sentar e relaxar. Mas a gente não tem mais esse tempo de sentar e relaxar, porque tem outras vidas que dependem da gente. Mas eu posso dizer que realmente ser mãe e é padecer no paraíso. Porque é exaustivo, é cansativo, mas ao mesmo tempo é como se fosse um prêmio diário quando você vê o sorriso dos seus filhos. É piegas, é clichê, mas é real. Cada vez que eu vejo um filho meu feliz, eu tenho a sensação de que eu estou no caminho certo”, complementa Maíra.

'RESPEITE O SEU MATERNAR'

Para finalizar, a artista deixa uma mensagem bastante reflexiva pata todas as mães: “Seja a mãe que você consegue ser. Seja mãe que você pode ser. Seja mãe que é possível ser. Não tem que ser uma mãe perfeita, porque você não vai ser. Não copie um modelo de maternidade. Porque esse é seu superpoder, o seu superpoder é ser a mãe que você é, porque a maternidade é única e exclusiva. Inclusive, mesmo que você seja a mãe de mais de um filho, acredite, seus filhos não têm a mesma mãe, porque você não tem o mesmo filho. Então cada maternar é um único, exclusivo e individual. Respeite a sua forma de amar os seus filhos. Respeite o seu maternar”.

Leia também:Tia Má confessa medos na criação dos filhos em um ambiente permeado por questões estruturais

CONFIRA O DEPOIMENTO DE MAÍRA AZEVEDO SOBRE A MATERNIDADE: