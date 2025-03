Maiara impressiona com homenagem para Gustavo Mioto: 'Príncipe do sertanejo'

A cantora Maiara compartilhou uma foto com Gustavo Mioto e prestou uma bela homenagem para o cantor, que completou 28 anos

A cantora Maiara usou as redes sociais para completar o aniversário de uma pessoa muito especial, o cantor Gustavo Mioto. Nesta quarta-feira, 12, o artista completou 28 anos de vida e a irmã de Maraisa compartilhou uma foto dos dois juntos no palco e falou sobre a relação de amizade deles.

"E viva o príncipe do sertanejo! rs. Te conheci ainda criança e hoje já um homem formado com tantos sonhos consolidados e ainda tantos pra viver… Confesso que acredito em ligações além da vida… A minha e a sua é uma delas... ", afirmou a famosa no começo do texto.

Em seguida, maiara exaltou a amizade dos dois. "Tantos momentos marcantes… Tantos momentos lindos e felizes compartilhamos… Amigo de todas as horas… Anjo das ligações a qualquer hora… Um colo amigo… Uma verdade que precisa ser dita… Uma confissão… Um abraço apertado… Um aperto de mão sincero", acrescentou.

"Te desejo o melhor desse mundo porque você não merece menos! Amo você! Continue sempre assim… Que Deus te guarde e conserve essa pessoa iluminada e abençoada!! Segue sendo o gênio que é… Brilha e continue cumprindo com seu propósito! E conte comigo… Mesmo sabendo que é maior do que isso e não precise precisar…rs", ressaltou.

Por fim, Maiara ainda contou o motivo para ter colocado a música 'Com ou Sem Mim' no post de aniversário. "Escolhi essa música porque lembrei de quando me mostrou ela num quarto de hotel voz e violão e naquela hora senti o tanto que o Brasil precisava de uma obra tão necessária. Segue liderando da sua forma amorosa e correta… Ainda temos muito a cumprir! Como eu te disse estarei sempre aqui mesmo quando não precisar!", finalizou.

Confira:

