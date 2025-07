Mãe de Virginia se pronuncia no aniversário de Leonardo: 'Ídolo'

No aniversário de Leonardo, mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, fala sobre o cantor continuar apoiando sua família mesmo após separação

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, fez uma declaração no aniversário de Leonardo nesta sexta-feira, 25 de julho. Em sua rede social, ela postou fotos com o sertanejo e fez uma homenagem para o famoso, que até então era seu ídolo até se tornar uma pessoa da família por conta do casamento de sua filha com Zé Felipe.

"E hoje celebramos a vida do meu ídolo, que hoje posso chamar de meu amigo, uma pessoa maravilhosa, incrível, que admiro demais e que divide comigo uma família linda, abençoada que nossos filhos nos deram", começou dizendo.

"Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, seus caminhos, porque se tem uma pessoa que merece tudo que tem, é VOCÊ! Sua simplicidade, humildade, o jeito que conduz sua carreira, sua vida é de se admirar e orgulhar", escreveu

E fez um agradecimento: " Obrigada por ter nos recebido com tanto carinho e amor na sua família e que mesmo com todos os acontecimentos de hoje, você continua nos apoiando e com o mesmo carinho de sempre . Parabéns e feliz aniversário, Leonardo, é uma honra poder te dizer que nós amamos você demais! E curte e comemora bastante este seu dia".

Assim como Margareth Serrão, Virginia Fonseca também fez uma homenagem para Leonardo. A famosa falou sobre não considerá-lo seu "ex-sogro".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Virginia se pronuncia sobre curtidas polêmicas de sua mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre a mãe dar curtidas na rede social. Após Margareth Serrão deixar like em algumas publicações polêmicas, as quais falavam sobre a filha, Zé Felipe e até outras pessoas, a empresária surgiu nesta quarta-feira, 23, brincando com ela sobre a situação.

Deitadas na cama, as duas surgiram conversando quando a ex-sogra do cantor comentou que havia curtido um post. A herdeira então já ficou preocupada devido ao histórico da mãe. "Curtiu o que?", questionou a loira. Saiba mais aqui!