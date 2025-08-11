Mãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial

Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, esteve no almoço de Dia dos Pais ao lado de Gilberto Gil, pai da cantora, e demais familiares
Mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha esteve presente em um almoço especial de Dia dos Pais ao lado de Gilberto Gil, pai da cantora, e demais familiares. Por meio das redes sociais, Flora Gil, atual esposa do veterano, compartilhou um registro de todos reunidos em uma sala de estar.
Nas imagens, também é possível notar a presença de Flor Gil, José Gil e a esposa, Mariá Mariá Pinkusfeld, juntamente com as filhas gêmeas, Roma e Pina. Maria Gil, filha de Sandra com Gilberto, também esteve no almoço em família.
Vale lembrar que este foi o primeiro Dia dos Pais sem Preta Gil. A cantora faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer colorretal. A filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha estava realizando um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas a doença acabou evoluindo e a artista não resistiu.
Além de Preta e Maria Gil, Gilberto e Sandra também são pais de Pedro Gil, que faleceu em janeiro de 1990, aos 19 anos, após sofrer um grave acidente de carro. O veterano ainda é pai de outros cinco filhos: Bela Gil, José Gil, Nara Gil, Marília Gil e Bem Gil.
Mãe de Preta Gil (1974-2025), Sandra Gadelha surgiu em um momento bastante especial ao lado de amigos próximos da cantora na sexta-feira, 8, dia em que a artista completaria 51 anos de idade. Os registros foram compartilhados com o público por Jude Paulla.
Nas imagens, Dona Sandra aparece sentada em uma sala de estar, rodeada de amigos, batendo um papo descontraído. A ex-esposa de Gilberto Gil ainda foi filmada sorrindo e bebendo uma taça de vinho durante o encontro, promovido em celebração à memória de Preta; confira mais detalhes!
Leia também: Gilberto Gil fala da morte da filha Preta Gil: ‘Foi muito duro’
|Bruna Marquezine exibe fotos do 2º casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
|Filha de Arlindo Cruz fala sobre sepultamento no Dia dos Pais: 'Último juntos'
|César Tralli relembra cuidados com a irmã, Gabriela, que faleceu aos 40 anos: 'Precisei'
|Mãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial
|Maíra Cardi fica doente após a filha passar por cirurgia: 'Para piorar'
|Filho de Leonardo lamenta ausência no Dia dos Pais com o cantor: 'Uma pena'
|Gilberto Gil fala da morte da filha Preta Gil: ‘Foi muito duro’
|Bolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa
|Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia: 'Respeito'
|Jéssica Beatriz defende Zé Felipe após vídeo da mãe de Virginia: 'Pai é pai'