Mãe de Preta Gil se reúne com a família de Gilberto Gil em data especial

Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, esteve no almoço de Dia dos Pais ao lado de Gilberto Gil, pai da cantora, e demais familiares

Mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha esteve presente em um almoço especial de Dia dos Pais ao lado de Gilberto Gil, pai da cantora, e demais familiares. Por meio das redes sociais, Flora Gil, atual esposa do veterano, compartilhou um registro de todos reunidos em uma sala de estar.

Nas imagens, também é possível notar a presença de Flor Gil, José Gil e a esposa, Mariá Mariá Pinkusfeld, juntamente com as filhas gêmeas, Roma e Pina. Maria Gil, filha de Sandra com Gilberto, também esteve no almoço em família.

Vale lembrar que este foi o primeiro Dia dos Pais sem Preta Gil. A cantora faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer colorretal. A filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha estava realizando um tratamento experimental nos Estados Unidos, mas a doença acabou evoluindo e a artista não resistiu.

Além de Preta e Maria Gil, Gilberto e Sandra também são pais de Pedro Gil, que faleceu em janeiro de 1990, aos 19 anos, após sofrer um grave acidente de carro. O veterano ainda é pai de outros cinco filhos: Bela Gil, José Gil, Nara Gil, Marília Gil e Bem Gil.

Mãe de Preta Gil se reúne com familiares de Gilberto Gil no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Mãe de Preta Gil surge ao lado de amigos da cantora

Mãe de Preta Gil (1974-2025), Sandra Gadelha surgiu em um momento bastante especial ao lado de amigos próximos da cantora na sexta-feira, 8, dia em que a artista completaria 51 anos de idade. Os registros foram compartilhados com o público por Jude Paulla.

Nas imagens, Dona Sandra aparece sentada em uma sala de estar, rodeada de amigos, batendo um papo descontraído. A ex-esposa de Gilberto Gil ainda foi filmada sorrindo e bebendo uma taça de vinho durante o encontro, promovido em celebração à memória de Preta; confira mais detalhes!

