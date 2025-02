Mãe de Nicolas Prattes emociona Sabrina Sato com declaração: 'Impressionada'

A atriz Giselle De Prattes, que é mãe de Nicolas Prattes, usou as redes sociais para fazer uma homenagem especial para sua nora, Sabrina Sato

A atriz Giselle De Prattes, que é mãe de Nicolas Prattes, usou as redes sociais para fazer uma homenagem especial para sua nora, Sabrina Sato. A apresentadora, que completa 44 anos nesta terça-feira, 4, ganhou uma mensagem especial da sogra, que destacou sua admiração e fez seus votos festivos.

"'Algumas almas já se pertencem antes mesmo do encontro'. E quando você chegou, foi como se um laço antigo apenas se confirmasse. Você não é só a mulher do meu filho – é um presente que a vida me deu, um elo que veio para ficar. Seu coração é casa, sua luz ilumina, sua essência transforma", iniciou.

Em seguida, Giselle elogiou a nora. "As pessoas não compreendem relações e sentimentos que não experimentam. Mas o que ninguém sabe é que amar você é muito fácil. É muito fácil amar alguém que gosta de ver todos ao seu redor mais felizes, mais potentes. É fácil gostar e conviver com alguém que ama a vida, que potencializa o lado bom das pessoas, que olha nos olhos, que pisa no chão", falou.

A atriz ainda falou sobre o que aprende com Sabrina na convivência e concluiu: "Hoje celebro sua vida com gratidão, pedindo ao universo, a Deus que continua guiando seus passos com leveza, prosperidade e alegria. Você merece tudo de mais lindo! Feliz aniversário, minha nora-luz. Te amo e te celebro! Com amor da sua amiga e sogra Gi", encerrou.

Nos comentários, Sabrina Sato confessou que ficou emocionada ao ler as palavras da sogra. "Me emocionei aqui agora. Além de tudo, você escreve maravilhosamente bem. E tudo o que escreveu é recíproco. Fico impressionada com todos os seus talentos e principalmente com sua serenidade e generosidade. Te amo e estamos juntas", reagiu.

