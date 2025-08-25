Mãe de Neymar Jr se declara ao neto mais velho, Davi Lucca: 'Amado por todos'

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca ganhou uma bela homenagem da avó paterna, Nadine, em seu aniversário de 14 anos; confira

O domingo, 24, foi um dia muito especial na família de Neymar Jr! Isso porque, Davi Lucca, filho mais velho do jogador de futebol, completou 14 anos de vida. Em celebração ao aniversário do jovem, Nadine Gonçalves, avó paterna, fez uma bela homenagem ao neto nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Nadine publicou uma foto recente de Davi Lucca e, além de parabenizá-lo por mais um ano de vida, também ressaltou o quanto o menino é querido por todos.

" Parabéns bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que você saiba confiar e acreditar no ouvir dele, que as suas palavras e orações serão sempre ouvidas pelo único que sabe todas as coisas. Que hoje e sempre você seja muito feliz, que saiba o quanto você é amado por todos. Felicidades! Te amo ", escreveu a mãe de Neymar Jr na legenda da imagem.

Mais cedo, o primogênito do atleta do Santos também ganhou uma linda declaração da madrasta, Bruna Biancardi. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que Davi Lucca aparece brincando com a irmã, Mavie, de um aninho, sua filha com o atacante, e encheu o menino de elogios.

"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente... puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", declarou a esposa de Neymar Jr.

Neymar Jr celebra 14 anos do filho mais velho

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde de domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas.

Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito. Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem.

"Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

