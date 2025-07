Mãe de Neymar encanta ao comemorar o aniversário da neta Helena

Nadine Gonçalves postou fotos com Helena e prestou uma homenagem especial para a menina, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Nadine Gonçalves encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos com sua neta Helena. A menina, filha do jogador Neymar Jr com AmandaKimberlly, completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 3.

Para comemorar a data especial, a vovó coruja postou em seu perfil oficial no Instagram duas fotos em que aparece toda sorridente com a pequena no colo. Já na legenda, a mãe do atacante do Santos escreveu uma bela mensagem.

"Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te faça infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário", disse Nadine.

Vale lembrar que a festa de aniversário de Helena sofreu alterações. Segundo o portal LeoDias, a celebração aconteceria no sábado, 5, porém, a família teve problemas de logística e precisou cancelar o evento. Com isso, a festa foi remarcada para esta quinta-feira.

Além de Helena, Neymar Jr é pai de Davi Luca com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie com Bruna Biancardi. A influenciadora digital está à espera da segunda filha deles, que se chamará Mel.

Bruna Biancardi e Neymar não pretendem fazer festa de 2 anos para Mavie

abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre os planos para a festa de dois anos de Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr.

"Já sabe qual vai ser o tema do aniversário da Mavie?", quis saber a pessoa. "Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem", adiantou Bruna, que está na reta final da gravide de Mel, sua segunda filha com o atleta. Saiba mais!

